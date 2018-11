Orologio Armani shop online: la Clessidra Gioielli

Indossare un orologio da polso vuol dire aggiungere quel tocco di classe in più al proprio look, ma senza esagerare. Quando si parla di outfit e di tendenze, spesso vale la regola del “lessi is more”, secondo cui per risultare impeccabili bisogna sempre togliere qualcosa prima di uscire. D’altronde l’eleganza non è sinonimo di opulenza.

L'importante è non togliere mai l'orologio, specialmente se si tratta di un orologio Armani. Come per i gioielli, anche l'orologio da polso si indossa per completare il proprio look, o per esprimere uno stile particolare quando l'abbigliamento non è sufficiente. Non è un semplice accessorio che serve a misurare il tempo, spesso un orologio può esprimere uno status, o ancora di più denota cosa si vuole ottenere dalla vita.

Orologio Armani shop online: come indossare l’orologio da polso

Non tutte le persone sanno come indossare correttamente un orologio da polso. Negli ultimi anni sta crescendo sempre di più la moda degli orologi unisex, che andrebbero portati non troppo stretti, ma nemmeno troppo larghi. Per quanto riguarda invece i modelli da donna, si possono portare anche un po’ più larghi per farli scivolare in modo sensuale quando si muove il braccio. Chi non ama questo gioco di movimenti può stringere al massimo l’orologio, l’importante è non lasciar mai intravedere i segni sul polso. Gli orologi da uomo al contrario hanno delle regole ben precise: vanno indossati al di sopra del carpo, all’altezza del polso.

Ovviamente gli orologi da polso devono rispecchiare i propri gusti in fatto di moda, tuttavia in linea generale si sconsigliano i modelli dalle casse troppo grandi che potrebbero risultare eccessivi. Per quanto riguarda invece la scelta del colore, evitare sempre gli accostamenti oro/argento. Se avete dei gioielli in argento, anche l’orologio deve essere dello stesso colore.

I modelli colorati vanno molto bene per il tempo libero, mentre sul lavoro è preferibile scegliere toni più neutri ed eleganti. Per le occasioni formali infatti è meglio optare per i modelli fini e sobri, mentre nel tempo libero si può osare con un po’ più di colore e di fantasia. Come ultimo consiglio, l’orologio andrebbe indossato sul braccio sinistro (se non siete mancini). Essendo l’arto che viene utilizzato di meno, in questo l’orologio sarà più protetto dagli urti.

Orologio Armani Shop online: quando l’eleganza incontra il design

Un orologio da polso può essere elegante e allo stesso tempo un accessorio di design. C’è un orologio per ogni stile, da quello al quarzo con il cinturino in pelle per i più classici, fino ai modelli più stravaganti come ad esempio il cronografo con cinturino in panno.

Cronografi, smartwatch e solo tempo, tutti gli orologi si ispirano ad uno stile di vita moderno e al passo con i tempi, per dare all'outfit quel tocco di classe in più che solo un orologio può dare.

In più tramite l’applicazione Emporio Armani Connected è possibile collegare il proprio smartwatch al telefono, per poter accedere a diverse funzionalità. Controllare le notifiche, la musica e monitorare le attività, sono solo alcune delle operazioni che si possono eseguire collegando il dispositivo all’applicazione ufficiale Armani.

Clessidra Jewels è la tua gioielleria online di fiducia, dove puoi trovare Orologi Armani al miglior prezzo e fare shopping online con la garanzia di un rivenditore ufficiale del marchio.

Un orologio è la soluzione migliore per sorprendere chi si ama, ma anche per fare a sé stessi un regalo importante ogni volta che ne sentiamo il bisogno.