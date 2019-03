5 accessori indispensabili per ogni motociclista

La nostra Italia è piena zeppa di centauri con la passione per le moto. Chi ha questa passione sa che ci sono degli accessori, come il casco, la giacca moto, i guanti, che non possono assolutamente mancare. Questi accessori rispondono in primis a due concetti fondamentali: il comfort e la funzionalità.

Da questo punto di vista è bene scegliere ricambi ed accessori moto di qualità ed al contempo non trascurare la manutenzione della moto: olio, pastiglie freni e carica batterie moto sono solo alcuni degli aspetti di cui tener conto quando ci si mette alla guida di un veicolo a motore. In caso di guasto o malfunzionamento a qualche componente, tuttavia, è possibile acquistare componenti a prezzi concorrenziali per tutte le esigenze. Ecco cinque accessori indispensabili per ogni motociclista.

Paraschiena

Un motociclista non può fare a meno del paraschiena. Si tratta di un supporto di protezione importante tanto quanto il casco. L’uso di questo tipo di dispositivi può ridurre notevolmente il rischio di traumi irreversibili in caso di incidente in quanto offrono la massima protezione alla colonna vertebrale.

È uno di quegli oggetti spesso sottovalutati che, però, può salvarci la vita in qualsiasi momento quando andiamo in moto.

La giacca moto

La giacca è un elemento estetico oltre che funzionale. Si tratta di un elemento cardine dello stile del motociclista: bisogna infatti decidere di che colore comprarla, con che fantasia, di che materiale e così via.

La giacca da moto però non è solamente un elemento di stile ma è anche, e soprattutto, un capo d’abbigliamento atto a proteggere il motociclista dai principali urti derivati da cadute o da contatto con detriti volanti: le giacche da moto per questo motivo sono sempre provviste di imbottiture e, in alcuni casi, incorporano direttamente un paraschiena.



Guanti

Gli amanti delle due ruote vanno in giro con qualsiasi temperatura. Questo, però, vuol dire essere sempre pronti, al top, in qualsiasi evenienza. Per questo motivo i guanti da moto in pelle o impermeabili sono essenziali per proteggere le dita ed essere al sicuro in caso di cadute.

In commercio troviamo molteplici guanti da motociclista in differenti modelli, stili, colori e materiali. Nonostante gli inserti protettivi i guanti da moto devono garantire una buona flessibilità e sensibilità ai comandi. È possibile scegliere tra guanti più o meno lunghi oltre che adatti a dispositivi touchscreen (per consentire l’uso di smartphone e tablet) o traspiranti.



Borse

Sono sempre più le persone che decidono di andare in viaggio in moto. Per questo, per portarsi tutto dietro, c’è bisogno di avere una borsa da moto. Queste sono essenziali per tutti i motociclisti che amano viaggiare e macinare chilometri on the road. I rivenditori specializzati dispongono di borse moto per tutte le esigenze, dalle borse serbatoio alle borse laterali

Casco

Il casco salva la vita. Non si tratta solamente di un obbligo di legge, ma di una preziosa abitudine che ogni motociclista dovrebbe osservare. Oltre alla sua funzione salvavita è anche un simbolo per chi si muove sulle due ruote.

I modelli sono davvero tantissimi, così come i colori e gli stili. Scegliere il proprio casco fa sicuramente parte dell’esperienza del motociclista.