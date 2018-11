Aspirapolvere a traino per pulire meglio l’auto

Aspirapolvere a traino di varie tipologie

Le pulizie della casa e di ogni ambiente che utilizziamo quotidianamente sono indispensabili per potere ottenere una corretta igiene degli spazi vivibili.

Questo vale anche per la nostra auto, che deve essere pulita da polvere e particelle di sporco periodicamente.

Sia per gli esterni come per gli interni dell’auto è infatti importante mantenere una corretta pulizia, non solo per renderla esteticamente piacevole alla vista, ma anche per una sicurezza maggiore nella guida, e un confortevole ambiente interno dove stare mentre si viaggia.

Tra i vari tipi di strumenti per le pulizie vi è di sicuro l’aspirapolvere, presente sul mercato in vari modelli e tipologie.

La categoria degli aspirapolvere infatti offre scope elettriche, aspirabriciole, aspirapolvere a traino, bidoni aspira tutto, per ogni esigenza di pulizia, professionale o domestica, per grandi o piccoli ambienti.

Vi sono inoltre aspirapolvere con filo o senza filo, con sacco o senza sacco, serbatoio ciclonico o serbatoio ad acqua, con o senza ruote, e ognuno può scegliere il modello che preferisce, a seconda delle proprie esigenze.

Per trovare negozi specializzati nella vendita di aspirapolvere a traino per l’auto, bidoni aspiratutto, e altri tipi di aspirapolvere, si può consultare il web, dove sono presenti molti e commerce del settore, con una vasta scelta di prodotti e un grande assortimento di articoli da catalogo.

Nella scelta di un aspirapolvere si devono infatti considerare diverse variabili, come l’ampiezza della superficie da pulire, il tipo di superficie, e le prestazioni che vogliamo ottenere.

Ogni aspirapolvere oggi viene dotato di etichettatura energetica europea, ovvero un’etichetta dove sono indicate le prestazioni dell’aspirapolvere in questione e quanto consuma, e le classi di efficienza sono indicate con le lettera dalla A (A+, A++ e A+++) che è la maggiore, fino alla classe G.

Una caratteristica molto importante per un aspirapolvere poi è il filtro, che spesso oggi è del tipo Hepa, ovvero dall’inglese High-Efficiency Particulate Air, che significa che è un particolare filtro in grado di assorbire anche le microparticelle, gli acari, le muffe e gli allergeni.

Il filtro Hepa è indicato per le persone che soffrono di problemi respiratori e allergie, in quanto l’ara che aspira viene rimessa in circolo purificata e priva di allergeni.

Sono raggruppati in cinque diverse classi che vanno da H10 a H14 e che offrono delle caratteristiche di prestazioni crescenti.

Aspirapolvere per auto ricaricabile

Per pulire al meglio gli interni della propria auto, ci si può dotare di un pratico aspirapolvere per auto ricaricabile, adatto a venire usato in spazi piccoli come qulli dell’auto.

Un aspirapolvere ricaricabile è un piccolo aspirapolvere, senza filo, dotato di ricarica, sulla quale si appoggia per il tempo in cui non viene usato.

Quando è carico si può utilizzare e può aspirare al meglio briciole, polvere, particelle di sporco sulle pedane e anche negli spazi tra i sedili.

E’ piccolo e maneggevole, per arrivare bene in ogni angolo e spazio ristretto dell’auto. Spesso si può attaccare alla presa accendisigari per farlo funzionare direttamente dall’auto.

Aspirapolvere per auto professionale

Vi sono anche altri tipi di aspirapolvere per auto, più potenti e adatti anche a pulire garage, officine, cantine.

L’aspirapolvere per auto professionale è un tipo di aspirapolvere a traino per l’auto, dotato di ruote per un migliore spostamento e che si può utilizzare anche a casa, o per pulire il pavimento del garage, o in giardino o un’area hobby.

E’ un aspirapolvere capace di aspirare sia solidi che liquidi, un bidone aspiratutto utile sopratutto a livello professionale, per la pulizia di grandi superfici e di ambienti diversi.

Offre una tecnologia moderna ed efficiente, inoltre utilizza di solito un filtro piatto, inserito all’interno di un cassettino, da cui si può rimuovere e pulirlo così dallo sporco aspirato.

Viene venduto con vari accessori e bocchette, per ogni tipo di utilizzo, e di solito ha un ampia capacità nel suo vano contenitore.

Possiede un tubo di una certa lunghezza, per potere arrivare anche nei punti più difficili.

La sua impugnatura ergonomica permette di spostarlo e trasportarlo facilmente da una stanza all’altra.

La tecnologia ciclonica

Gli aspirapolvere a traino di maggiore capacità sono quelli con sacchetto, che va svuotato solo quando è pieno, dopo tanti utilizzi dell’aspirapolvere.

Un altro buon aspirapolvere è quello ad acqua, senza sacchetto, che però non è sempre pronto all’uso come gli altri, dato che il suo serbatoio va riempito di acqua, e una volta usato va svuotato e lasciato asciugare dopo l’uso.

I più moderni aspirapolvere, compreso l’aspirapolvere a traino per l’auto, sfruttano invece la tecnologia ciclonica, ovvero il flusso d’aria aspirata finisce nel serbatoio formando un piccolo ciclone al suo interno, che crea un risucchio che aiuta l’azione aspirante del macchinario.

In questo modo tali aspirapolvere offrono grandi prestazioni, anche se hanno un motore meno potente di altri.

L’unico svantaggio è che il serbatoio in questo caso ha minore capacità, anche se offre un maggiore risparmio, perchè non serve acquistare i sacchetti.