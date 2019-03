Assicurazione a tempo: tutto quello che c’è da sapere

Negli ultimi anni il mondo delle assicurazioni ha subito un netto cambiamento dettato anche, e soprattutto, dallo sviluppo della rete internet. Grazie al web, infatti, le grandi case assicuratrici hanno potuto amplificare in maniera importante il proprio business attirando sempre più utenti e creando così la possibilità di offrire nuovi servizi. Uno di questi è l’assicurazione a tempo, un nuovo strumento molto utile ai suoi sottoscrittori. Grazie a questa opportunità, infatti, gli utenti possono decidere quando assicurare la propria auto o la propria moto, e non solo. Ma cosa caratterizza un’assicurazione a tempo? Senza alcun dubbio un netto risparmio economico.

Cosa si può assicurare con la polizza a tempo



Innanzitutto, bisogna partire col dire che questo genere di polizza è possibile sottoscriverla in pochi click dallo smartphone, dal pc o dal tablet. Uno dei grandi vantaggi di questa soluzione è che si tratta di una polizza istantanea, cioè che si attiva circa due ore dopo la sottoscrizione del contratto. Grazie a questa soluzione è possibile scegliere di assicurare solo quello che realmente ci interessa, col vantaggio di essere coperti in tutto il territorio nazionale ed in tutta Europa.

I vari mezzi di trasporto assicurabili

Quando avete bisogno di viaggiare potete assicurare i diversi mezzi di trasporto che prenderete per i vostri spostamenti, assicurandovi così l'assistenza stradale, l'abbattimento della franchigia e l'invio di un fax per raggiungere la destinazione. Questa opzione è molto utile quando, ad esempio, prendiamo il treno e questo è in ritardo.

Assicurare a tempo gli oggetti

Con la polizza a tempo potete mettere al sicuro gli oggetti che più avete a cuore come i bagagli a borse e lo smartphone. Durante un viaggio di lavoro, o di piacere, può capitare di avere inconvenienti con questo genere di oggetti, ma sottoscrivendo questo genere di assicurazione questo è escluso. Così come sono esclusi rischi con il Pc, la fotocamera e gli ebook.



Polizza temporanea per la salute

È sicuramente molto utile anche in caso di viaggi per assicurarsi la giusta assistenza medica, le spese mediche garantite, per coprire gli infortuni. Oltre che a garantire la tutela legale in ogni caso.

Assicurazione a tempo per auto e moto

L’assicurazione auto temporanea è una formula innovativa ideata per venire incontro alle esigenze dell’assicurato facendo pagare solamente i periodi di effettivo utilizzo del mezzo. Esistono differenti tipi di RC auto temporanea, come ad esempio quella annuale a consumo dove il prezzo dell’assicurazione viene valutato sulla base dei km effettivamente percorsi, monitorati tramite sistema GPS, ideale per chi non utilizza molto l’auto ma vuole averne sempre piena disponibilità.

C’è poi l’assicurazione a tempo continuativa con copertura completa per periodi limitati nel tempo, che possono variare da pochi giorni ad alcuni mesi, come nel caso di utilizzi tipicamente stagionali di un’automobile. E l’assicurazione limitata a specifici periodi nell’arco dell’anno, soluzione ottimale per chi usa l’auto esclusivamente in alcuni momenti dell’anno, come ad esempio nei giorni festivi.

La polizza a consumo, anche detta pay per use, è un contratto Rc Auto basato sull’effettivo utilizzo del veicolo, particolarmente conveniente a chi è abituato a spostarsi in auto sporadicamente e per percorsi brevi.