Assicurazione Rc Auto: dove costerà di meno?

Con il decreto semplificazione, il costo dell’assicurazione rc auto potrebbe variare. In alcuni comuni i prezzi saliranno, in altri scenderanno

Assicurazione Rc Auto: ecco cosa cambia

Mantenere un’auto in Italia, si sa, non è una spesa da poco. I costi dell’assicurazione RC auto spesso sono alti, anche se, va detto, variano sensibilmente da città a città. In alcuni centri, infatti, le cifre sono diventate da capogiro. Proprio per rendere la spesa media dei cittadini più “equa”, il governo starebbe seriamente prendendo in considerazione l’idea del ritorno alla tariffa unica. Cosa significa? Significa che un cittadino napoletano o uno bolzanese potrebbero trovarsi a pagare, finalmente, la stessa cifra.

Paura tra le assicurazioni

Per gli assicurativi questo “ritorno al passato” è visto come un vero e proprio spauracchio. La ragione di quest’idiosincrasia è tutt’altro che infondata. Spesso e volentieri, infatti, al Sud si sono registrati casi di frodi ai danni delle assicurazioni, con finti incidenti e quant’altro. Le compagnie temono dunque che i “furbetti” di quartiere possano sguazzare felicemente in questa situazione. C’è da segnalare, al contempo, che anche i guidatori più attenti debbono pagare una polizza assicurativa auto più alta e ciò è visto come una vera e propria ingiustizia sociale.

Chi pagherà di più e chi pagherà di meno

Non sono mancate le simulazioni su ciò che potrebbe accadere. Gli esperti hanno preso in considerazione gli esempi di Napoli e Bolzano. Nel capoluogo campano, gli automobilisti potrebbero risparmiare sull’rc auto fino al 65% rispetto a quanto pagano ora. Situazione ribaltata a Bolzano. Nella città del Trentino Alto-Adige i possessori di automobile potrebbero vedere il costo del loro premio assicurativo lievitare addirittura del 40%.

Il governo ha ancora molto da lavorare. Di certo l’equiparazione dei costi dell’assicurazione rc auto, se da un lato può essere vista come un passo avanti per l’equità sociale, dall’altro farà arrabbiare molti automobilisti.

