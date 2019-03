I migliori SUV da acquistare

Siete alla ricerca di una vettura da acquistare, ma la vorreste davvero comoda? Perché non puntare a un SUV allora. Ecco i migliori sul mercato.

SUV compatti: a quali puntare?

State cercando un’auto che riesca ad essere allo stesso tempo comoda, compatta ed economica? Siete stanchi delle solite cittadine piccole ma con poco spazio? Sappiate, allora, che esistono sul mercato molti SUV di dimensioni ridotte che potrebbero fare al caso vostro. Le case specializzate in questo tipo di modelli sono molte. Con prezzi a partire dai 16 mila euro, ad esempio, potreste portarvi a casa una Citroen C3 Aircross: la casa francese è da sempre un punto di riferimento per l’affidabilità e questa macchina non vi deluderà. Nello stesso ambito sta avendo un enorme successo anche la Dacia Duster. Dacia, casa di produzione di proprietà di Renault, è specializzata in vetture economiche. Questo modello è in vendita a partire da 11.900 euro, una vera occasione. Nonostante le finiture non siano lussuose, il motore è affidabile e la vettura ha una linea piacevole e classica. Salendo un po’ di prezzo (siamo nell’ordine dei 19 mila euro), potrete acquistare o una Ford Ecosport o una Fiat 500X. Entrambe le auto puntano su una linea giovane e di tendenza e non rinunciano a finiture più che discrete. Tutte e due i modelli, inoltre, possono vantare una gamma di motori ampia e adatta a ogni guidatore.

I modelli premium e di lusso

Il mondo dei SUV è grande e ci sono modelli per tutti i gusti. Se il vostro portafogli vi permette di spendere cifre importanti, potete allora puntare più in alto. In Italia, ad esempio, Alfa Romeo sta puntando molto sulla Stelvio. Il SUV del biscione ha dalla sua una linea suadente e una meccanica moderna che sta facendo breccia nei cuori di molti. I prezzi partono da circa 47 mila euro e arrivano agli oltre 96 mila euro della Quadrifoglio. Quest’ultima è un vero tripudio di lusso e tecnica. Se volete invece puntare sull’eleganza inglese, volgete il vostro sguardo alla madre di tutti i SUV: ci stiamo riferendo a Range Rover. Con l’Evoque potrete portarvi a casa una vettura di gran lusso con una gamma che parte dai 39 mila euro della versione base e arriva ai 72 mila del modello più accessoriato. Anche la Germania non sta a guardare: Audi, BMW e Mercedes hanno tutti il loro SUV di riferimento. Dal Q7 all’ML, passando per l’X5, ce n’è davvero per tutti i gusti. Anche nell’estremo nord si sono dati da fare. Volvo ha dato vita a due modelli che potranno fare al caso vostro. Nella fattispecie ci stiamo riferendo alle XC60 e 90. Il primo è leggermente più piccolo con prezzi a partire da 44 mila euro; il secondo invece è un vero tripudio di lusso ma si devono sborsare almeno 66 mila euro.