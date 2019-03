Targa personale per auto e moto: come funziona?

Anche in Italia, finalmente, la targa personale per i mezzi privati diventa una realtà. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come funziona.

In arrivo la targa personale

Sembrava difficile potesse accadere anche in Italia, invece sembra proprio che le cose stiano cambiando. Pare, infatti, che in un futuro prossimo anche da noi le targhe auto personali possano diventare realtà. A proporre l’idea è stato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. Il politico vorrebbe che il comma 3-bis dell’articolo 100 del Codice Stradale si sblocchi. Laddove ciò dovesse accadere, le targhe automobilistiche italiane sarebbero soggette a un cambiamento radicale. La targa personale -che non è equivalente alla targa personalizzata-, infatti, è direttamente collegata a una persona e non alla vettura.

Quali sarebbero i maggiori cambiamenti

Cosa cambierebbe se la targa personale diventasse realtà? Questa sarebbe direttamente intestata alla persona e andrebbe rinnovata dopo 15 anni. Qualora, acquistando una vettura on una moto nuova, non si sia già in possesso della targa personale, l’acquirente ne riceverà una. Naturalmente non sarà l’intestatario di vettura e targa a scegliere quali siano i numeri e le lettere che andranno a comporre quest’ultima. Chiunque possieda più veicoli dovrà avere più targhe intestate.

Personale non significherà personalizzata

Non crediate che la targa personale vi dia diritto di circolare con “strane scritte”. Sì, perché le targhe personali sono profondamente differenti dalle targhe automobilistiche personalizzate, che vanno tanto di moda in alcune zone degli Stati Uniti. Non vedremo, quindi, sulle nostre strade -almeno per ora- vetture con nomi di fidanzate, fidanzati o animali domestici.

[foto: infomotori.com]