Citroen, nuovi motori a benzina “green”

Avanti tutta con la linea verde per la Citroen. La storica Casa francese produttrice di auto e motori ha messo a punto nuovi propulsori a benzina impiegando le tecnologie più avanzate.

Motori a benzina Citroen innovativi e potenti

Tenendo presente un incremento degli acquisti di vetture stradali a benzina pari al 27%, la Citroen ha intercettato subito questo trend presentando una gamma di motori denominati Puretech, che saranno il cuore della nuova C4 Spacetourer e della Grand C4 Spacetourer.

L’unità Puretech 130 S&S EAT8, in particolare, è dotata di iniezione diretta e filtro antiparticolato GP. Rappresenta un’ottima scelta per chi desidera un giusto equilibrio tra prestazioni elevate, bassi consumi e rispetto per l’ambiente.

Sulla C4 è disponibile con cambio automatico a otto rapporti sulle versioni Feel e Live. Sul modello Grand C4 Spacetourer, invece, il motore è abbinato sia al cambio automatico che a quello manuale.

Tanta tecnologia nelle versioni Citroen a benzina

La trasmissione automatica è la versione EAT8 (Efficient Automatic Transmission), rapida negli innesti e facile da usare. L’aspetto al 100% green di queste nuove unità motrici francesi è il fedele rispetto della normativa Euro 6.2. Le nuove nate a benzina in casa Citroen, ovvero C4 Spacetourer e Grand C4 Spacetourer, presentano diversi allestimenti interni unendo comfort e ficcante eleganza.

Tra i vari sistemi e dispositivi di ultima generazione che elevano la qualità di queste due auto c’è il regolatore di velocità adattativo, la rilevazione dei cartelli stradali e dei limiti di velocità, il sistema attivo di sorveglianza dell’angolo morto, l’Active Safety e l’avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata.

(Foto: www.citroen.it)