Continua la saga della Porsche 911

Giunge alla generazione numero 8 la serie della Porsche 911 Carrera. La celebre Casa di Stoccarda ha presentato l’ultimo modello della famiglia dotata di motore boxer biturbo da 3.0 litri a 6 cilindri, che eroga 385 cavalli.

Porsche 911, cuore sportivo nel segno dell’innovazione

La nuova nata in casa Porsche 911 sarà in vendita sia nella versione Coupé che in quella Cabriolet. Pressoché invariate rispetto alla versione precedente saranno le dotazioni standard dell’affascinante auto.

Tra di esse spiccano lo schermo touch da 10.9 pollici e i sistemi tecnologici all’avanguardia di assistenza alla guida (il Porsche Wet Mode). Ma l’aspetto preodominante della 911 Carrera è indubbiamente l’innata sportività. Anche su questo campo c’è tanto in comune con la precedente Carrera S.

La nuova Porsche 911 da o a 100 km/h in 4″2

Con il nuovo cambio a doppia frizione PDK a otto rapporti, la Porsche 911 Carrera è capace di raggiungere i 100 km/h in 4″2 secondi e di toccare una velocità massima pari a 293 km/h. Il consumo di benzina sul ciclo misto della versione Coupé è di 9,0 l/100 km.

Di 9,2 l/100 km, invece, per la Cabriolet. Sono previsiti anche cerchi in lega da 19″ sulle ruote anteriori e da 20″ su quelle posteriori mentre i dischi dei freni hanno uno spessore di 330mm.

Per quanto riguarda i prezzi, la nuove Porsche 911 Carrera Cabriolet partirà da una base di 122.779 euro mentre sarà di 108.139 per la Coupé. Entrambi comprendono Iva e le dotazioni. Più in avanti verrà immessa sul mercato anche un modello integrale.

