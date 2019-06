In arrivo il nuovo Suv della Mercedes a 7 posti

Si chiama GLB ed è il nuovo Suv sfornato dalla Mercedes, che sarà sul mercato alla fine dell’anno. Si tratta di un modello che utilizza un ingrandimento della stessa piattaforma della nuova Classe A.

Suv Mercedes accoglie fino a 7 passeggeri

E proprio di questa vettura il Suv GLB Mercedes acquisisce motore e architettura degli interni. Il pacchetto prezzi-allestimenti è ancora in via di studio ma le caratteristiche tecniche della nuova Mercedes, che verrà costruita in Messico e Cina, sono gustose.

A partire dal sistema infotelematico Mbux della strumentazione per proseguire con la lunghezza di 4,63 metri (maggiore dell’attuale GLA) e il passo di 2,83 da cui si è ricavato un ampio abitacolo, che può accogliere fino a 7 passeggeri. Nel layout a 5 posti, il bagagliaio ha una capacità di 560-739 litri in base alla posizione del divanetto.

Senza schienali si arriva invece a ben 1.755 litri. Entusiasta il Chief Designer Officer di Daimler AG, Gorden Wagener: “Mercedes-Benz GLB ha un design iconico che gli conferisce il carattere inconfondibile di un Suv. La forma pulita, che abbina linee ridotte e superfici poderose, esprime la nostra filosofia di design dalla limpida sensualità (fonte www.lastampa.it)”.

Motori a benzina e gasolio per il nuovo Suv Mercedes

Le unità motrici previste per il Suv GLB Mercedes saranno a benzina e gasolio, assieme alle trazioni anteriori oppure alle quattro ruote motrici. Il propulsore di partenza è il quattro cilindri 1.3 turbo da 163 cavalli con cambio automatico a sette rapporti.

Potenze maggiori per il turbo 2 litri alimentato a benzina che esprime 224 cavalli con cambio a 8 marce. Due le motorizzazioni diesel: una da 150 e l’altra da 190 cavalli.

Nell’ambito delle dotazioni di sicurezza, rientrano la frenata automatica di emergenza con riconoscimenti pedone, il sistema che mantiene la propria corsia di marcia e il cruise control adattivo.

(Foto: https://motori.corriere.it)