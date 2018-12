Peugeot 5008, il SUV 7 posti ideale per chi vuole ancor più spazio

La gamma SUV di Peugeot è tra le più apprezzate del mercato, in grado di soddisfare le esigenze più diverse.

Accanto ai SUV 2008 e 3008, Peugeot ha in gamma il SUV 5008, modello pensato per le famiglie ma non solo: parliamo di un’auto con sette posti (alcuni ripiegabili e a scomparsa) e che ha caratteristiche ideali per lunghi viaggi in compagnia, unendo design, grande sicurezza e comfort di guida.

Il 5008 è un SUV di medie dimensioni, pratico, spazioso e allo stesso tempo elegante, con uno stile che non passa di certo inosservato. Il motore è brillante e, grazie alle moderne motorizzazioni prestazionali ma parche nei consumi ed emissioni, non sbilancia di certo il bilancio famigliare.

Di sicuro, l’aspetto curato, gli eleganti elementi cromati e le finiture rendono la 5008 un’auto molto diversa dalla classica vettura da famiglia: i progettisti di Peugeot hanno dato tanta importanza all’estetica quanto alla parte tech del SUV.

Uno dei punti di forza del 5008 è il piacere di guida. Grazie al Peugeot i-Cockpit il controllo dell’auto è ancor più agevole e la sicurezza ne beneficia, ma non basta, perché è anche molto piacevole da guidare ed estremamente confortevole. Le sospensioni, infatti, sono di ottimo livello e, grazie all’Advanced Grip Control disponibile a richiesta, permette di affrontare anche i terreni a scarsa aderenza. La guida assai piacevole si sposa poi con ottimi consumi.

L’abitacolo è comodo e spazioso, oltre che versatile: le poltrone sono accoglienti, quelle della seconda fila sono addirittura individuali, la regolazione lombare permette di scegliere la posizione più comoda e la funzione massaggio di viaggiare… coccolati. Insomma, anche nel caso di viaggi chilometrici i passeggeri possono vivere un’esperienza di tutto relax.

Il bagagliaio è grande e accessibile (e fare una spesa abbondante non sarà più un problema). C’è spazio anche tra pavimento e tendalino, abbastanza da poter accogliere tanti bagagli e un passeggino, comunque lo si voglia posizionare.

Per un’auto di famiglia, uno degli aspetti più importanti è la sicurezza: anche in questo caso il 5008 non delude, anzi. Tanto per iniziare, il SUV di casa Peugeot ha ottenuto il massimo punteggio nei crash test Euro NCAP (5 stelle); inoltre, si rivela ottima la protezione dei seggiolini dei bambini, perché la seconda fila ha a disposizione 3 attacchi ISOFIX, cosa rara nel panorama automobilistico. Lo sterzo è preciso e, grazie alla piattaforma EMP2, consente un minor raggio di sterzata (quindi la manovra è più agile e semplice).

I sistemi attivi di assistenza alla guida (ADAS) riducono sensibilmente i possibili pericoli alla guida: la frenata automatica di emergenza (Active Safety Brake) e la Distance Alert abbassano il rischio di collisioni; l’Active Lane Departure Warning avvisa qualora, inavvertitamente, si sia superata la linea di carreggiata e corregge attivamente la traiettoria agendo sul volante, riportando l’auto in carreggiata. Il Driver Attention Alert monitora lo stato di attenzione del conducente, e la Speed Limit Detection legge i cartelli stradali e permette di adeguare la velocità ai i limiti in vigore, sfruttando il cruise control. Infine, l’Adaptive Cruise Control (con funzione Stop) regola la velocità e può anche arrestare il veicolo, mentre l’Active Blind Corner Assist è un sistema attivo di monitoraggio dell’angolo cieco che agisce sullo sterzo.

Insomma, Peugeot 5008, per spaziosità, comodità e sistemi di sicurezza, è il SUV ideale per chi cerca versatilità, confort e uno spazio quasi sconfinato.