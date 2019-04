Quali sono le caratteristiche di un’auto da rally?

Nel grande panorama delle auto da corsa, un posto speciale lo occupano le auto da rally. Non solo queste vetture devono essere competitive e performanti, ma devono anche essere in grado di resistere a sollecitazioni estreme. Tra curve a gomito, derapate, sezioni in sterrato e condizioni atmosferiche avverse, le macchine da rally sono dei veri e propri “mostri” per quanto riguarda le caratteristiche tecniche. Ma quali sono i requisiti che devono avere per essere considerate tali e soprattutto per riuscire a dare il meglio sui tracciati impossibili di questo tipo di competizioni?

Specifiche tecniche

Innanzitutto, le macchine da rally, più specificamente quelle che competono nel WRC (World Rally Championship) devono rientrare nei parametri stabiliti dalla FIA. Il regolamento è molto preciso riguardo le caratteristiche delle vetture che competono: le auto da rally WRC hanno una cilindrata di 1600 cm³, e sviluppano una potenza di circa 300 o 310 cavalli motore. Nel 2017, con l’introduzione della categoria WRC Plus, la potenza massima consentita è stata aumentata da 380-400 cavalli. Il peso di queste vetture (a vuoto) è di 1230 kg, decisamente alto se si pensa che quello delle vetture da formula 1 è di circa 730 kg.

Una caratteristica comune a tutte le macchine da rally è la trazione integrale. Il cambio è sequenziale, con un numero di rapporti che dipende dalla scelta del costruttore. Solitamente, quasi tutte le auto da rally ne utilizzano 6. Data la tipologia di tracciati su cui si troveranno a competere, pieni di curve e con pochi rettilinei, i rapporti fra le varie marce sono decisamente corti. Ciò fa sì che le auto da rally raggiungano velocità massime più basse rispetto a quelle delle vetture di altre competizioni, e che di solito si attestano sui 200 km/h. Altre caratteristiche sono i cerchi, che devono avere uno spessore di 18 pollici su asfalto e di 15 su circuiti sterrati. L’aspetto aerodinamico è importante per un’auto da rally, perché influisce sulla tenuta in curva e quindi sulla guidabilità della vettura. Per questo sono dotate di appendici laterali, anteriori e posteriori, utili ad aumentare il carico aerodinamico e migliorare le prestazioni.

Personalizzazione degli interni auto

