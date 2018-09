Adobe acquista Marketo per $ 4,75 miliardi

Adobe ha appena annunciato che sta acquistando l’azienda di automazione del marketing Marketo per $ 4,75 miliardi. L’accordo è il più grande di sempre di Adobe e mette l’azienda in una competizione più diretta con Oracle e Salesforce.

L’acquisto di Marketo

Marketo è diventato pubblico nel 2011, ma è stato acquistato da Vista Equity Partners a maggio 2016 per circa $ 1,79 miliardi. Vista è nota per la sua strategia di acquisto di aziende ad alta crescita, e questo accordo con Adobe e Marketo non fa certo eccezione.

Adobe porta a Marketo quasi 5.000 clienti e rafforzerà il proprio portafoglio di servizi di marketing B2B. Inoltre, offre ad Adobe l’opportunità di aumentare le entrate nell’ambito della sua esperienza Digital Experience, che ha generato 614 milioni di dollari di entrate per il trimestre più recente della società.

“Riteniamo che la combinazione delle soluzioni di analisi, personalizzazione e contenuto di Adobe Experience Cloud con la gestione dei lead di Marketo, la tecnologia di attribuzione e marketing basata sul cliente ci renderà la piattaforma leader per tutti i marketer”, ha affermato il CEO di Adobe Shantanu Narayen.

Le dichiarazioni

Mentre sul blog di marketo Steva Lucas, CEO di Marketo afferma ” Adobe è un’azienda tecnologica visionaria. E’ ammirata dai clienti di tutto il mondo per il modo in cui li aiuta a dare vita alle esperienze digitali. Il track record di Marketo nel rendere i marketer B2B di successo lo rende il complemento ideale per Adobe Experience Cloud. Ha soluzioni integrate per l’analisi, i contenuti, la personalizzazione, la pubblicità e il commercio. La combinazione di Marketo e Adobe Experience Cloud costituirà il sistema definitivo di coinvolgimento dei marketer aziendali B2C e B2B. L’eccezionale gestione dei lead, i dati a livello di account e le funzionalità di marketing multicanale di Marketo si combinano con il ricco set di dati comportamentali di Adobe. Permette di creare la vista più avanzata e unificata del cliente a livello individuale e di account. Il risultato sarà un livello senza precedenti di coinvolgimento nel marketing, automazione e potere di attribuzione. Il tutto con l’obiettivo di offrire esperienze eccezionali end-to-end per i nostri clienti, dove e quando li desiderano.”

Un accordo importante

Adobe ha dichiarato che la transazione dovrebbe concludersi durante il quarto trimestre, soggetta all’approvazione normativa e alle consuete condizioni di chiusura. Fino ad allora ogni azienda continuerà a operare in modo indipendente.

L’amministratore delegato di Marketo, Steve Lucas, si unirà al team di leadership senior di Adobe come parte del business di Adobe Digital Experience.

Durante una chiamata con gli analisti, Brad Rencher, EVP e GM del business Digital Experience di Adobe hanno dichiarato che l’accordo aiuterà Adobe ad acquisire più clienti. E lo farà attraverso pubblicità mirata e basata sugli account e migliorerà la creazione di campagne con accesso a un deposito di risorse di contenuti di Marketo.