Amazon Affiliate: i plugin consigliati

Amazon Affiliate è il programma di affiliazione Amazon che permette di guadagnare una commissione attraverso la promozione di prodotti presenti sull’e-commerce. Amazon offre dunque dei compensi a tutte le persone che attraverso il loro sito o blog riescono a far acquistare i prodotti presenti sul sito. Per monetizzare però bisogna impostare determinati link ai prodotti sui siti web di Amazon, e per farlo occorre installare determinati plugin. Eccone alcuni pensati per i siti WordPress che permettono di creare link complessi in modo facile e veloce.

Amazon Affiliate For WordPress

Amazon Affiliate for WordPress è stato realizzato con l’intento di recuperare automaticamente dall’API tutte le informazioni del prodotto, come nome, descrizione e prezzo. Questo plugin inoltre consente di integrare i prodotti Amazon mediante widget accattivanti. La versione avanzata del plugin permette di creare i propri modelli e personalizzare le varie funzionalità del plugin utilizzando gli shortcode. In una sola pagina è possibile inserire varie caselle di prodotti, e mostrare agli utenti anche i prezzi e le percentuali di sconto aggiornate in tempo reale, nonché i pulsanti call to action.

Il prezzo base del plugin è di 39€ (comprende supporto via email e aggiornamento per un anno), mentre la versione Business ha un costo di 99€.

Plugin per Amazon Affiliate: AmazonSimpleAdmin 2 (ASA2)

AmazonSimpleAdmin 2 è un plugin premium destinato agli utenti esperti che hanno a che fare con Amazon Affiliate. Questo plugin è molto più complesso rispetto agli altri e ha molte più funzionalità avanzate, per questo motivo è indicato solo per gli utenti più preparati. Con AmazonSimpleAdmin 2 si possono creare ID partner per ogni programma di paese. Il plugin individua in modo automatico da quale paese proviene il visitatore del sito web, e in base a quello applica il relativo ID Partner.

Tra le funzionalità più interessanti c’è anche la possibilità di informare l’utente quando i prodotti non sono più disponibili. In questo modo la manutenzione dei link è molto più semplificata. ASA2 ha anche un’integrazione diretta con il plugin Yoast Seo, che aiuta l’ottimizzazione dei motori di ricerca di molto siti web.

AmazonSimpleAdmin 2 ha un costo di 59$, mentre il pacchetto avanzato, detto Professional, ha un prezzo di 119$ con licenza per 5 domini. Il pacchetto Business invece copre ben 25 domini e ha un costo di 249$.

[Foto: www.trend-online.com]