Amazon Prime Video: da agosto tante novità

Amazon Prime Video è il servizio di streaming on demand riservato a tutti i clienti Amazon Prime. Gli utenti Prime Video possono accedere liberamente a un vasto catalogo di contenuti multimediali, tra cui Film, Serie TV e programmi per bambini. Il servizio di streaming è molto simile a quello di altri colossi come Netflix o YouTube. Gli utenti possono accedere ai contenuti in qualsiasi momento, senza pubblicità o limiti. Il mese di agosto sarà ricco di novità per tutti gli utenti iscritti ad Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video: arriva la serie sul Manchester

Il mese di agosto porta tante novità per gli iscritti ad Amazon Prime Video. Tra queste, l’attesissima serie “All or Nothing: Manchester City” che è disponibile dal 17 agosto. Si tratta di una docuserie di 8 puntate che svela tutti i segreti della squadra calcistica del Manchester. Gli utenti iscritti ad Amazon Prime potranno inoltre accedere a una serie di contenuti esclusivi, tra cui i racconti personali dei calciatori e la storia dell’allenatore Pep Guardiola.

La serie TV sarà incentrata sulla stagione calcistica 2017/2018, che ha portato la squadra a vincere la Premier League. Le puntate sono narrate con la voce dell’attore Britannico Sir Ben Kingsley, che racconta agli spettatori tutti i retroscena dei campi e delle palestre della City Football Academy. Non mancano le interviste con i Manager, le riunioni e i racconti della vita giornaliera dei calciatori.

Amazon Prime Video: dal 31 agosto arriva Tom Clancy’s Jack Ryan

Tra le tante novità estive di Amazon Prime Video, c’è l’arrivo della Serie TV “Tom Clancy’s Jack Ryan”. Si tratta di una rielaborazione in chiave moderna dell’eroe creato dall’estro di Tom Clancy, noto scrittore americano. La serie racconta la storia di Jack Ryan, analista della CIA alle prese con un incarico sul campo piuttosto complicato e pericoloso.

Durante le varie puntate ci sarà un susseguirsi di immagini e Jack si ritroverà vittima di un piano di alcuni sovversivi, ideato per distruggere il globo. Ben 8 episodi dalla durata di 1 ora ciascuno con un cast assolutamente degno di nota. John Krasinski vestirà i panni di Jack Ryan, Wendell Pierce nel ruolo di James Greer e per finire Abbie Cornish sarà Cathy Mueller.

Tante novità in arrivo per la nota piattaforma di streaming, un motivo in più per iscriversi ad Amazon Prime.

[Foto: https://www.ultimavoce.it]