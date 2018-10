Arriva il display che si srotola

Arriva direttamente dal Canada il display che si srotola. Si tratta di uno schermo da 19 cm, ultra innovativo e che si srotola come fosse una pergamena. L’apparecchio è stato pensato dallo Human Media Lab della Queen’s University in Canada. Il display flessibile si arrotola attorno a un cilindro rigido, che si può anche sfogliare manovrando le due rotelle di controllo che si trovano ai lati dell’apparecchio.

Come funziona il display che si srotola?

Il display che si srotola ha uno schermo da 7.5” (19 cm circa) ad alta risoluzione. La parte centrale dell’apparecchio contiene un processore, la RAM, le schede per la connettività, la batteria e tutti gli altri componenti necessari al funzionamento di questo display. Utilizzare questo schermo particolare è semplicissimo: basta un gesto per avere a disposizione uno schermo piatto e ultrasottile che si utilizza come quello di un tablet. Le due rotelle posizionate ai lati del dispositivo permettono di scorrere comodamente i contenuti visualizzati. Il display che si srotola funziona anche come telefono e registratore vocale, ed è molto utile anche per i Social Network.

Inoltre, è dotato anche di una fotocamera che ne permette il controllo con i gesti. La presenza di alcuni meccanismi automatici consente di agire sulle rotelle di controllo per far scorrere il display in base ai contenuti visualizzati. Per esempio, quando si aggiornano determinate informazioni o se si riceve una notifica. I ricercatori stanno lavorando per ridurre ancora di più le dimensioni, il prossimo display che si srotola dovrà avere le dimensioni di una penna.

I vantaggi del display che si srotola

Il display che si srotola presenta numerosi vantaggi. Come spiega Roel Vertegaal, uno dei ricercatori che l’ha ideato «Il design degli antichi rotoli è straordinariamente attuale e si presta molto bene a un utilizzo prolungato e alla visualizzazione ininterrotta di lunghe serie di informazioni». Lo schermo flessibile si chiama Magic Scroll, e a differenza di un tablet o di uno smartphone si può maneggiare anche con una sola mano. La praticità è un altro vantaggio del display che si srotola, dopo l’utilizzo infatti si può riporre comodamente in tasca, date le sue dimensioni ridotte.

[Foto: www.informarexresistere.fr]