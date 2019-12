Arriva il nuovo servizio streaming Plex. Cose da sapere

Dopo Netflix, adesso è il turno di Plex, il nuovo servizio streaming online di film e spettacoli completamente gratuito. Anche questa nuova piattaforma offre un’ampia scelta di contenuti usufruibili gratuitamente attraverso la visualizzazione della pubblicità.

Cos’è Plex, la piattaforma streaming gratuita

Il servizio streaming Plex, così, arriva anche in Italia ed è disponibile per i sistemi operativi più utilizzati come iOS e Android, Windows e macOS, oltre che perfettamente compatibile su pc, laptop, dispositivi mobili, Xbox, smart tv, PlayStation, Apple TV e Amazon Fire TV. Tra le opzioni disponibili di Plex, nato da pochissimo tempo come piattaforma online e in piena fase evolutiva, c’è anche il mirroring su Chromecast.

Considerando il suo campo d’azione punta a porsi in contrapposizione e concorrenza a Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video. Questo nuovo programma multimediale propone un ampio catalogo di show prodotti da grandi firme (Warner Bros, MGM, Legendary tanto per fare degli esempi), oltre che una vasta gamma di film.

Plex, streaming online di film e spettacoli

Al momento i contenuti audio di Plex sono disponibili unicamente in lingua inglese ma presto verranno inseriti sottotitoli in Italiano. Pur essendo gratuito al 100%, Plex offre comunque la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile a 4,99 euro: il cosiddetto Plex Pass.

Con quest’ultima opzione sarà fruibile il parental control, registrare le trasmissioni e gli spettacoli in diretta per poi vederli dopo e sbloccare la funzione Mobile Sync. Completamente open source, Plex è partito come programma media center e, successivamente, si è sviluppato in ciò che è adesso stringendo accordi di partnership con importantissimi Studios.

