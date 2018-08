Come guadagnare con il programma di affiliazione Amazon

Hai mai sentito parlare del programma di affiliazione Amazon? Circa il 20% dei guadagni derivati dall’industria tech deriva dall’Affiliate Marketing. Non solo le piccole società, ma anche il colosso di Jeff Bezos permette agli utenti di guadagnare con il suo sistema di affiliazione. Basti pensare che solo nel 2015 gli affiliati Amazon hanno guadagnato più di 10 miliardi di dollari. L’unico requisito è avere al meno un sito web o un blog dove inserire i banner e i link affiliati. Ogni volta che un visitatore farà un acquisto su Amazon tramite il nostro link, ci verranno accreditate delle commissioni.

Cos’è il programma di Affiliazione Amazon

Il programma di affiliazione Amazon permette di guadagnare e funziona esattamente come tutti gli altri programmi di affiliate marketing. Si può guadagnare su commissione promuovendo dei prodotti presenti su Amazon, tramite link nel nostro sito o pagina Facebook. Non è necessario vendere oggetti su Amazon per poter partecipare al programma. Amazon in poche parole offre una ricompensa agli utenti che portano altre persone ad acquistare sulla sua piattaforma. Il sistema funziona in questo modo:

È necessario iscriversi al programma di affiliazione di Amazon (l’iscrizione è gratuita)

(l’iscrizione è gratuita) Inserire i link personali di affiliazione all’interno del sito/blog/o pagina Facebook

Ogni volta che un utente clicca su quel link sarà indirizzato alla pagina Amazon per acquistare il prodotto

Se la persona completa l’acquisto, Amazon pagherà una percentuale su quel prodotto

Dopo essersi iscritti al programma, Amazon genera dei link contenenti un codice unico ed univoco di affiliazione. In questo modo sarà possibile essere sicuro che gli utenti hanno acquistato dal link presente in un altro sito o blog. Per gli utenti che non dispongono di un sito Web, Amazon permette di utilizzare anche dei blog per guadagnare con il suo programma di affiliazione.

Guadagnare con il programma di affiliazione Amazon: le recensioni

Scrivere recensioni sui prodotti che acquistiamo o proviamo è un ottimo metodo per guadagnare di più con il programma di affiliazione Amazon. Gli utenti che approdano sul nostro sito saranno molto più invogliati ad acquistare ciò che gli proponiamo se trasmettiamo l’idea di un prodotto di qualità. L’importante è pubblicare recensioni sincere, meglio ancora se su prodotti Amazon che utilizziamo regolarmente.

[Foto: http://www.questoequello.net]