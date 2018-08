Produttori e distributori di hardware vendono sul mercato spesso prodotti ‘bloccati’, come il Pocketcube e5575s-210. Come fare per sbloccarli?

Come sbloccare il modem Pocketcube e5575s-210?

Gli utenti che vogliano sbloccare il proprio dispositivo Pocketcube e5575s-210 devono seguire questo processo. Quando il dispositivo è spento, cambiare la scheda con quella dell’operatore desiderato. Subito dopo accendete il vostro pocketcube e5575s-210 e collegatevi al WiFi del dispositivo (come fate normalmente). Questa procedura è necessaria per accedere al menu del dispositivo, non è quindi effettivamente necessario che lo stesso si connetta realmente ad internet.

Dal browser del vostro computer accedere all’area amministratore del vostro modem pocketcube e5575s-210 (solitamente digitando http://192.168.8.1). Inserite quindi admin e password. Una volta effettuato l’accesso vi verrà chiesto un codice per sbloccare il dispositivo. Una volta digitato lo stesso il vostro pocketcube e5575s-210 non sarà più bloccato.

Come ottenere il codice?

In rete ci sono diverse possibilità a pagamento. Molto utile è HWCALC che permette di calcolare i codici di sblocco per diversi prodotti. Per poter utilizzare il tool, dovrai puntare il browser all’indirizzo bb5.at/huawei.php. Basterà poi inserire il codice IMEI del prodotto a seguire, ad esempio bb5.at/huawei.php?imei=123456789012347. A questo punto saranno calcolati tre codici diversi. Partendo dal primo, inseriteli per sbloccare definitivamente il dispositivo huaweiunlockcalculator.com/huawei-old-algo per il vecchio algoritmo di calcolo, Mentre huaweiunlockcalculator.com/huawei-new-algo per il nuovo.

Altre modalità di sblocco

Qualora vogliate disporre subito del vostro apparecchio è possibile pagare una penale. In tal modo potrete chiudere anticipatamente il contratto con l’operatore ed essere liberi di usare il vostro pocketcube e5575s-210. In questo caso la procedura è semplice. Una volta comunicata la disdetta e pagato l’operatore, questo provvederà a sbloccare il modem. Sul sito dell’operatore telefonico dovrete reperire la documentazione in pdf da compilare per la richiesta. Ed inviare tutto insieme alla copia del documento di riconoscimento fronte-retro tramite fax con copia dello scontrino.

Solitamente lo sblocco avviene con tempistiche molto ristrette. Nella maggior parte dei casi è proprio l’operatore ad inviare il codice di unlocking. Questa casistica vale anche nel caso in cui ci si trovi alla fine del contratto o questo sia già scaduto. Per maggiori delucidazioni è possibile contattare dapprima l’operatore telefonicamente.

[Foto: http://unlockhuawei.altervista.org/]