EaseUS Data Recovery Wizard Free 12.0, recupera i dati persi sul tuo PC

EaseUS Data Recovery Wizard Free è un software gratuito che ti permette di recuperare i file cancellati accidentalmente sul tuo Pc, laptop o dispositivi rimovibili.

Quante volte ti sarà capitato di perdere dei file importanti che ti servivano per lavoro e hai dovuto rifare tutto da capo? Quante volte dopo che hai salvato un documento hai dovuto copiarlo su altri mille dispositivi per paura di perderlo?

Con questo programma gratuito puoi finalmente vivere più tranquillo perché tutti i tuoi file saranno sempre al sicuro. EaseUS Data Recovery Wizard free è in grado di recuperare i tuoi file, tra cui immagini, documenti, video e tutto ciò che può essere cancellato o perso accidentalmente dai tuoi dispositivi multimediali.

Scarica EaseUS Data Recovery Wizard Free

Importante scaricarere EaseUS Data Recovery Wizard Free quando hai perso dei file importanti dopo aver formattato il tuo PC. O sei stato attaccato da un virus e alcuni dati sono stati cancellati.

Capita spesso di dover formattare il proprio pc per svariati motivi, ma non sempre le cose vanno come dovrebbero. Qualche file può andare perso durante l’operazione e alcuni documenti si possono cancellare accidentalmente.

EaseUS Data Recovery Wizard Free ti aiuta a ritrovare tutti i file persi nel tuo pc. Un software totalmente gratuito che ti aiuterà a ripristinare i tuoi documenti da PC, laptop, hard drive, SSD, USB, scheda SD, fotocamera digitale e tanti altri dispositivi.

Hai svuotato il cestino del tuo computer ma ti sei accorto di aver cancellato dei documenti importanti? Hai subito un attacco da un virus e hai perso dei file dal tuo pc? Con questo software potrai recuperare i tuoi file in caso di:

Cancellazione accidentale di documenti

Recupero da Formattazione

Recupero da Cestino svuotato

Recupero da partizione persa

Hard Disk danneggiato

Recupero da attacco Virus

Recupero da OS Crash

Recupero da partizione RAW

Recupera i tuoi dati persi in modo semplice e veloce con EaseUS Data Recovery Wizard Free

La versione gratuita di EaseUS Data Recovery Wizard ti permette di recuperare velocemente i file che hai perso. Bastano 3 clic per effettuare il ripristino, l’operazione può essere eseguita anche se non si hanno competenze informatiche specifiche. Sono disponibili due modalità di scansione flessibili:

Scansione rapida: effettua una ricerca dei file utilizzando l’algoritmo di base

Scansione approfondita: analizza settore per settore per cercare più dati persi

Prima di effettuare il recupero definitivo dei tuoi documenti potrai visualizzare l’anteprima di recupero. Questo vuol dire che potrai vedere chiaramente i file prima di effettuare l’operazione di ripristino per essere sicuro che siano quelli che intendi recuperare. Eviterai così di recuperare documenti non necessari.

Con questo software gratuito è possibile recuperare più di 1000 tipi di file

EaseUS Data Recovery Wizard Free è un software di recupero dati in grado di ripristinare oltre 1000 tipi di file. Potrai recuperare le tue foto cancellate, immagini, video, e-mail e file audio, ma anche file grafici e interi archivi. Si possono recuperare fino a 500 MB con la versione free del programma e se condividi il software su Facebook, Twitter o Google+ potrai raggiungere un limite di 2 GB. Inoltre, la nuova versione 12.0 del software presenta importanti novità, ovvero:

Recupero dei file video con una qualità migliore

Ottimizzazione minore per le interazioni

Processo di scansione più rapido per individuare i file persi

Anteprima dei file audio e video prima del recupero

Come recuperare i file persi con EaseUS Data Recovery Wizard Free

Recuperare i tuoi file con EaseUS Data Recovery Wizard Free è estremamente facile e veloce. Basta selezionare la posizione nel dispositivo dove il file è andato perso e avviare la ricerca. A questo punto viene avviata la scansione per il recupero dei dati, che può essere messa in pausa e ripresa in un secondo momento. Inoltre, è possibile anche esportare e importare i risultati di scansione. Se non sei sicuro che il file da recuperare sia proprio quello, puoi anche visualizzare un’anteprima e recuperarlo solo dopo aver verificato.

Scarica ora la versione gratuita del software. I tuoi file sono al sicuro con EaseUS Data Recovery Wizard Free, e anche quando non lo sono potrai sempre recuperarli.