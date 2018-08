Facebook continua le pulizie e cancella migliaia di App

Facebook continua a fare pulizie. Il colosso di Mark Zuckerberg sta bloccando l’accesso a migliaia di applicazioni attive che non sono state sottoposte alle dovute revisioni. Le fasi di controllo sono iniziate dopo lo scandalo Facebook che ha coinvolto anche il colosso Cambridge Analytica, e hanno come obiettivo quello di tutelare la privacy degli utenti. L’iniziativa è partita a maggio e i termini sono scaduti qualche giorno fa.

Facebook, i controlli dopo Cambridge Analytica

La fase di controllo delle nuove applicazioni è stata imposta da Facebook dopo lo scandalo Cambridge Analytica. La revisione richiedeva la firma di nuovi contratti per quanto riguarda la raccolta dati degli utenti, e in seguito la verifica dell’applicazione stessa. Il colosso di Zuckerberg ha dichiarato recentemente che il suo interesse è quello di tutelare e proteggere le informazioni degli utenti.

Allo stesso tempo gli sviluppatori devono avere la possibilità di sperimentare esperienze sociali, come ad esempio la gestione di un gruppo. “Nei casi in cui abbiamo bisogno di maggiori informazioni, gli sviluppatori avranno un tempo limitato per rispondere. Il nostro obiettivo con tutti questi cambiamenti è garantire una migliore protezione delle informazioni degli utenti su Facebook e allo stesso tempo consentire agli sviluppatori di creare grandi esperienze sociali, come la gestione di un gruppo“. Questo quanto dichiarato da spiega Ime Archibong, VP of Product Partnerships del social network.

Facebook scopre tentativo di influenzare le elezioni

Lo scandalo Cambridge Analytica è scoppiato qualche mese fa e ha causato gravi perdite al colosso dei social. E la causa scatenante era stata proprio un’applicazione di Facebook esterna alla piattaforma che aveva violato le regole sulla privacy e causato il furto di dati.

Sono state riscontrate scorrettezze anche nel versante politico, pochi giorni fa infatti Facebook ha scoperto un tentativo di influenzare le elezioni americane di novembre utilizzando account e pagine non autentiche. Le indagini sono ancora in corso in collaborazione con l’FBI.

