Futuri robot con pelle che sente il vento

Arrivano i robot con la pelle capaci di avvertire il vento e la pioggia. I robot del futuro arrivano direttamente dalla Cina e sono in grado di sentire anche le gocce di pioggia attraverso la loro pelle elettronica. A diffondere la notizia è la rivista scientifica Science Robotics, mentre i robot sono stati realizzati dall’Accademia delle Scienze Cinese.

Ecco come funzionano i futuri robot con pelle elettronica

I robot con la pelle messi a punto in Cina sono dotati di una sorta di epidermide ultra tecnologica e sensibile. In questo modo riescono a percepire anche le minime variazioni di pressione generate dagli agenti atmosferici, come vento e pioggia. Non solo, la pelle elettronica di questi robot potrà avvertire anche i passi delle formiche. I ricercatori stanno ancora mettendo a punto le applicazioni e i vari meccanismi che determinano il funzionamento, e molto probabilmente installeranno delle protesi che garantiranno una percezione ancora più naturale.

L’epidermide elettronica dei futuri robot con pelle è stata realizzata ricoprendo dei sensori magnetici con una membrana polimerica cava. Nella parte superiore di essa sono state posizionate delle perline magnetiche che si avvicinano al sensore quando si percepisce una pressione che proviene dall’esterno. La resistenza che si crea in questo modo è inviata a un circuito elettronico che trasforma il segnale in una serie di impulsi. Le frequenze di questi segnali sono direttamente proporzionali alla pressione esercitata.

I futuri robot con la pelle sentono anche le formiche

I robot con la pelle hanno un’epidermide talmente sensibile che possono avvertire anche i segnali più leggeri. Tra questi anche i movimenti di una colonia di formiche. Sono in grado di percepire anche le piccole variazioni create dal vento e la differenza tra gocce di pioggia piccole e grandi. Questi robot sono stati sottoposti a numerosi test, e in alcuni casi la loro sensibilità è risultata più efficace della pelle umana.

[Foto: www.lamescolanza.com]