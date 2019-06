Google Nest Hub, arriva in Italia il nuovo assistente di Google

Si chiama Google Nest Hub ed è il nuovo assistente vocale di Google che non ha nulla da invidiare ad Alexa e company. Un dispositivo tecnologico che può aiutare in cucina, caricare la musica preferita o fungere da semplice cornice fotografica in casa. Insomma, un assistente vocale piccolo ma dalle grandi funzionalità. Schermo da 7 pollici e prezzo accessibile: Google Nest Hub infatti è in vendita in Italia a 129 euro. Sarà disponibile i grigio chiaro e grigio antracite, con un sensore luminoso che permette di regolare automaticamente lo schermo in base alla luce presente nella stanza.

Google Nest Hub, caratteristiche e prezzo

Google Nest Hub, il nuovo assistente vocale di Google, sarà venduto in Italia al prezzo di 129 euro. Il dispositivo permette di controllare svariati apparecchi della casa, tra cui lampadine e prese smart. È possibile utilizzare un unico pannello di controllo per gestire tutti i dispositivi, senza dover cambiare per forza applicazione. Tra gli altri vantaggi, l’assistente vocale Google Nest Hub permette di avere 3 mesi di YouTube Premium gratis che, insieme a YouTube Music, vi offre tutto YouTube senza annunci pubblicitari. Il dispositivo permette inoltre di accedere a tutta la musica di Spotify e ascoltare i brani con lo streaming musicale.

Dalle sembianze esteriori sembra una semplice cornice digitale, ma in realtà Google Nest Hub è in realtà una vera e propria agenza digitale. È possibile inoltre avere una panoramica generale su tutta la nostra casa, l’assistente di Google permette di abbassare le luci (Philips Hue o altre compatibili), regolare la temperatura sul termostato Nest, spegnere il televisore con Chromecast integrato, controllare le videocamere smart e sapere chi suona alla porta grazie al campanello con videocamera Nest Hello.

Il Design di Google Nest Hub

Google Nest Hub si presenta con delle linee estremamente minimal e colori neutri. Lo schermo è da 7 pollici e presenta angoli arrotondati, la base appoggia su un piedistallo rivestito in tessuto. L’assistente vocale di Google sarà disponibile online e nelle grandi catene di negozi di elettronica al prezzo di 129 euro a partire dal 12 Giugno. Per quanto riguarda i colori, si potrà acquistare la versione grigio chiaro o grigio antracite.

[Foto: https://smartdomotica.it]