Huawei P20 Pro: caratteristiche e scheda

Huawei P20 Pro: ecco le caratteristiche e la scheda tecnica. Lo smartphone top di gamma della casa cinese è stato presentato a fine marzo a Parigi, durante l’evento #SEEMOOORE. Le tre O stanno ad indicare proprio le 3 fotocamere del dispositivo. I materiali utilizzati per Huawei P20 Pro sono vetro e metallo e la caratteristica che lo rende più interessante è la fotocamera con un sensore da 40 Megapixel. Ecco tutte le caratteristiche tecniche e le funzionalità di questo top di gamma Huawei.

Huawei P20 Pro, 3 fotocamere e batteria da 4000 mAh

La scheda tecnica di Huawei P20 Pro è davvero interessante. Processore HiSilicon Kirin 970 octa core da 2,4 GHz e con la NPU dedicata all’intelligenza artificiale. Abbiamo poi 6 GB di Ram insieme ai 128 GB di memoria interna che non sono espandibili. Si tratta di un telefono dual sim, ma la caratteristica di Huawei P20 Pro che lo rende davvero attraente è la tripla fotocamera. Una 40 megapixel ƒ/1.8 a colori, una monocromatica da 20 megapixel ƒ/1.6 e una fotocamera zoom 3x con stabilizzazione ottica.

Fotocamera frontale di 24 Megapixel per un display da 6.1 pollici Full HD Amoled. La batteria di Huawei P20 Pro ha delle prestazioni interessanti con una capacità di 4000 mAh. Il software è la EMUI 8.1 basato su Android 8.1 Oreo. Per quanto riguarda il design, il notch che si trova nella parte frontale ospita la fotocamera e i sensori di sistema. Design è di tipo Full View, con lo schermo ampio e cornici ridotte al minimo. La certificazione IP67 rende Huawei P20 Pro resistente a polvere e acqua, caratteristica presente ormai in tutti gli smartphone top di gamma compreso iPhone.

L’intelligenza Artificiale di Huawei P20 Pro

Quello che rende la scheda tecnica di Huawei P20 Pro ancora più interessante è l’intelligenza artificiale. Il dispositivo infatti può riconoscere in modo automatico i soggetti in 19 scenari diversi. Questa funzionalità inoltre permette di prevedere i movimenti e compensarli in anticipo. Huawei P20 Pro inoltre può scattare foto di notte con lunghi tempi di esposizione senza dover ricorrere a un cavalletto.

Questo grazie alla doppia messa a fuoco che realizza scatti di ottima qualità e ben definiti anche con scarsa illuminazione. Infine, tra le altre caratteristiche di Huawei P20 Pro, troviamo la piattaforma ARCore di Google per la realtà aumentata. Il prezzo di questo top di gamma Huawei si aggira intorno ai 550€.

[Foto: https://consumer.huawei.com]