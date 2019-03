Huawei P30 Pro: caratteristiche e prezzo

Huawei P30 Pro, ecco le caratteristiche e il prezzo di lancio. Huawei Italia è pronta per stupire con un altro modello top di gamma, il cui lancio ufficiale è previsto per oggi a Parigi. Anche questa volta non mancherà il fratellino minore, ovvero Huawei P30 Lite, con meno funzionalità ma sicuramente molto più economico. Gli smartphone Huawei negli ultimi anni hanno avuto tantissimo successo, sia per quanto riguarda i modelli più economici che i top di gamma. Huawei P30 Pro, secondo le prime voci, sarà una versione modificata di Huawei Nova 4e, con dei cambiamenti per i mercati occidentali.

Huawei P30 Pro, è la copia di Huawei Nova 4E?

Huawei P30 Pro è sicuramente tra i cellulari Huawei più attesi per il 2019. Ma l’attesa è finita, oggi il nuovo telefono top di gamma della casa cinese sarà presentato ufficialmente. Alcune indiscrezioni parlano di una versione ribrandizzata di Huawei Nova 4E, modernizzata per il mercato occidentale. Se pensiamo che Huawei P20, uscito lo scorso anno, era in realtà un Nova 3e ribrandizzato, la casa cinese potrebbe adottare la stessa strategia anche quest’anno. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dello smartphone Huawei P30 Pro, si parla di un display LCD IPS da 6,15″ a risoluzione Full HD+ e una notch a goccia sulla parte frontale.

La fotocamera è dotata di un sensore da 32 MP, dotato a sua volta di 3 moduli una fotocamera principale da 24 MP, una Ultra-Wide da 8 MP e infine un sensore “Depth” da 2 MP. Processore Kirin 710, 4 GB di RAM e ben 18 GB di storage interno. Ottime prestazioni per la batteria da 3.340 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W. Il nuovo telefono Huawei P30 Pro è dotato di porta audio da 3.5mm e sistema operativo Android 9 Pie con personalizzazione EMUI 9. Huawei Italia lancia dunque il più costoso dei suoi telefoni, P30 Pro arriva nel mercato con un prezzo di 749€ circa, per 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

Huawei P30 Pro, in arrivo anche il modello Lite

Oggi martedì 26 Marzo ci sarà a Parigi il lancio ufficiale del tanto atteso telefono Huawei P30 Pro. Così come per il modello P20 Pro, anche Huawei P30 Pro avrà un fratellino minore. Lo smartphone Huawei P30 Lite avrà un prezzo di 369€. Ricordiamo inoltre che i modelli P30 e P30 Pro lanciati oggi da Huawei Italia si differenziano nel display (6,1” “flat” nel primo, 6,4” curvo nel secondo), la batteria (3650mAh vs. 4200mAh) e comparto fotografico. Il modello base ha una tripla cam posteriore da 40+16+8MP, mentre Huawei P30 Pro ha tre fotocamere da 40+20+8MP ed una quarta 3D ToF.

[Foto: www.cnet.com]