Il Fire Tv Stick è un dispositivo sviluppato da Amazon che permette alle Tv che non sono Smart (ovvero che non possono ancora collegarsi al web), di poter guardare i contenuti di Amazon Prime Video e di altri fornitori di servizi streaming. In questo articolo scoprirete come installare Tim Vision su Fire Stick.

Tim Vision è il servizio di streaming on demand ufficiale di TIM, dove tutti gli abbonati possono guardare film e serie televisive attraverso Internet. Per installare questo servizio su un dispositivo Fire Stick è necessario seguire pedissequamente alcuni passaggi che andremo adesso ad elencare.

Installare Tim Vision su Fire Stick – Consigli



Prima di proseguire è necessario ricordare che Fire Stick non è stato concepito per ospitare questo servizio, ma principalmente per Amazon Prime Video. È possibile installare Tim Vision su Fire Stick, ma solo a determinate condizioni. E con la consapevolezza di fare girare delle App che non erano state concepite nel progetto originale del dispositivo. Ricordatevi inoltre che la versione di Tim Vision compatibile con Fire Stick è quella Android Tv, non quella di Google Play.

Installare Tim Vision su Fire Stick: Come Fare

Per prima cosa dovete installare uno speciale APK (non possiamo postare il link, ma è facilmente reperibile online cercando “apk tim vision fire stick”).

Una volta scaricato l’APK, dovrà essere installato all’interno del Fire Stick, che aggiornerà l’elenco delle App supportate, facendo comparire Tim Vision.

È comunque possibile installare Tim Vision su Fire Stick anche attraverso l’app presente su Google Play, ma il procedimento è molto più lungo e complicato.

