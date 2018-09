iOS 12, ecco come installarlo

Il tanto atteso iOS 12 è finalmente disponibile a partire dal 17 settembre. Il nuovo aggiornamento del sistema operativo dei dispositivi Apple è dunque pronto per essere installato. È importante sapere che iOS 12 non sarà disponibile per tutti, ma solo per gli iPhone a partire dal modello 5S fino ad arrivare all’iPhone X. In sintesi, se sul vostro dispositivo è già presente iOS 11, potete installare la nuova versione. Sui modelli più recenti invece, come i nuovi iPhone Xs e Xs Max, l’aggiornamento sarà già incluso nel dispositivo.

Tutte le novità di iOS 12

Sono tante le novità di iOS 12. Prima di tutto, a partire dal 2018 gli aggiornamenti iOS saranno disponibili con una cadenza biennale, invece che annuale. Tra le novità di iOS 12 troviamo tante nuove faccine personalizzabili (le Memoji), un contatore che tiene d’occhio quanto tempo passiamo sulle App e molto altro ancora. La velocità è un aspetto fondamentale dell’aggiornamento: iOS 12 sarà molto più rapido rispetto alle versioni precedenti. Inoltre, si potranno gestire meglio le notifiche, che potranno essere disattivate o inviate direttamente al centro notifiche. I suoni di avviso si possono disattivare e ci sarà la funzione “Notifiche raggruppate”, una modalità molto più intuitiva per gestire il tutto.

Apple ha dichiarato che anche l’App delle foto subirà importanti cambiamenti. iOS 12 permette di effettuare ricerche in modo molto più semplice e intelligente, riconoscendo volti e luoghi del passato. Inoltre, il sistema operativo sarà in grado di distinguere e catalogare le varie tipologie di foto, che d’ora in poi saranno divise per categorie. «Abbiamo 4 milioni di eventi, da quelli sportivi ai concerti, ed ora è possibile cercare e trovare foto scattate proprio a quegli eventi specifici», questo quanto dichiarato da Apple.

Come installare iOS 12?

Affrontiamo adesso l’aspetto più pratico di iOS 12, ovvero come installarlo. L’utente ha due possibilità: utilizzare l’aggiornamento OTA oppure iTunes. Prima di installare iOS 12 si consiglia in ogni caso di fare un backup completo del dispositivo. L’aggiornamento OTA è sicuramente la strada più semplice: appena arriva la notifica si potrà scaricare e installare la nuova versione andando su Impostazioni>Generali> Aggiornamento software.

Se invece preferite utilizzare il vostro pc Mac potete scaricare iOS 12 anche tramite iTunes. Dovete collegare il dispositivo al Pc e installare l’aggiornamento cliccando sul tasto Aggiorna. Se la nuova versione è già disponibile dovete solamente seguire le istruzioni e installare l’aggiornamento.

[Foto: www.yeppon.it]