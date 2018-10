Kmsauto lite 1.3.5.3. Cosa è e come installarlo

Kmsauto lite 1.3.5.3 è il miglior programma in circolazione per l’attivazione di qualunque versione di Windows e del pacchetto Office.

Kmsauto lite 1.3.5.3. le specifiche

Kmsauto lite 1.3.5.3 viene incontro a voi se avete una versione qualunque di Windows o un pacchetto Office e volete attivarlo. E’ necessario in questo caso fare ricorso ad un programma che consenta l’avvio della versione anche non originale. Molti programmi però si rivelano essere solo virus o malware che potrebbero compromettere l’uso del pc. Per tale motivo Kmsauto è il migliore in commercio.

Si tratta di un software leggero che non richiede alcun tipo di installazione. Basterà solo avviarlo con un clic per ripristinare il vostro programma. Il programma può essere facilmente reperito sul web. Poi bisogna scegliere e selezionare il sistema operativo e la versione di Office che si vuole attivare, lasciare agire il programma e riavviare il pc.

Un’ottima scelta

L’ultima versione è Kmsauto Lite 1.3.5.3. E’ aggiornata e funzionante. Il programma ad ogni modo viene costantemente migliorato ed aggiornato. Per questo motivo basta una semplice ricerca su Google per accedere alla versione più recente. Scaricate quindi il software da un sito affidabile assicurandovi di aver precedentemente installato Windows o l’intero pacchetto di Office per poter procedere regolarmente.

Kmsauto è veramente molto facile da usare e non richiede nessuna particolare conoscenza. Ma non vi offrirà un product key . Avrete però la possibilità di avviare senza problemi il programma stesso. Si tratta comunque di un modo per craccare il programma molto intuitivo. Basterà cliccare sulle scelte e procedere per ottenere un ottimo risultato in poco tempo. Questo software è valido per tutte le versioni di Windows sia recenti che non aggiornate. Inoltre, è comodo perché non richiede l’installazione sul pc a differenza di molti altri prodotti reperibili sul web.

La procedura

La procedura dettagliata da eseguireper scaricare Kmsauto lite 1.3.5.3 è la seguente. Cliccare sulla cartella del file scaricato, andare su KmsAuto Lite (application) e cliccare con il tasto del mouse. Si aprirà una finestra dove c’è scritto Activate Windows, Activate Office e Information. Cliccare su quello che si vuole attivare e aspettare la procedura di configurazione.

Per scaricare il pacchetto Office è possibile farlo dal web, anche sul sito ufficiale. Qui verrà scaricata una sorta di versione di prova da convalidare poi mediante il codice. Al termine della procedura chiudere tutto e riavviare il computer.

[Foto: https://seekedstuff.blogspot.com]