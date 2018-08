Le migliori liste Iptv: gli aggiornamenti

Le migliori liste Iptv: ecco quali sono gli aggiornamenti. Ecco dove poter vedere i film e le proprie serie preferite grazie alle list Iptv aggiornate.

Le liste Iptv: gli aggiornamenti

Le liste iptv sono diventate molto utilizzate da coloro che hanno una certa dimestichezza con il mondo del web e con internet in generale. Infatti su alcuni siti si possono vedere tutti i film che si vuole e la propria serie tv preferita senza dover pagare. Negli ultimi anni sono aumentati quei siti illegali che offrivano anche servizi a pagamento. Molto spesso tuttavia non occorre pagare e non è detto che il servizio sia illegale.

Tra le liste iptv alcune sono state aggiornate. Su alcuni siti si possono scaricare direttamente le liste. E’ il caso di sourcetv.info che offre una lista completa per vari paesi europei e si possono scaricare anche video ed mp3. Tutto avviene in maniera molto facile, ma anche illegale. Un sito molto noto è anche Pandasat: funziona benissimo anche all’estero. Un altro link che contiene le liste Iptv aggiornate è QDR forum. Si tratta comunque di siti molto facili da usare. Anche i meno esperti possono abilmente destreggiarsi tra le liste presenti.

Altre liste da consultare

Le liste Iptv sono aggiornate anche su siti come albaniaiptv.com che offre una vasta gamma di siti, sia italiani che esteri, con una scelta di canali da ogni parte del mondo. Non tutti i siti, per fortuna, offrono liste illegali. Infatti queste ultime sono soltanto quelle che offrono un servizio a pagamento, anche di soli 10 euro al mese, per far vedere i canali di Premium e Sky. In questo caso si potrebbe andare incontro a sanzioni molto alte. Quelle liste che contengono i canali in chiaro non sono illegali e possono essere utilizzate molto più tranquillamente.

Il modo più comodo per utilizzare le iptv è quello di avere una tvbox. Altrimenti si possono utilizzare anche dei programmi che supportano i sistemi ios o Androidi e quindi riproducibili sul proprio smartphone. Ad ogni modo occorre fare molta attenzione ai siti. Infatti, in quelli illegali si rischia anche di scaricare virus che potrebbero danneggiare il proprio dispositivo.

[Foto: https://produto.mercadolivre.com.br]