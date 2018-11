Vorresti comprare un iPhone ma, tra i tanti, non sai proprio quale scegliere? Eh sì, il mercato degli smartphone Apple offre una scelta davvero ampia, mettendo gli utenti nella situazione di “non saper scegliere” quale acquistare. Scopri in questa guida le caratteristiche tecniche e le migliori offerte iPhone. Scopri quali sono le migliori offerte iPhone.

Migliori offerte iPhone 8

L’iPhone 8 rappresenta lo stadio più evoluto della tecnologia mobile di Apple.

Il melafonino, integrato con il sistema operativo iOS 11, è dotato di un design di prestigio ed è un dispositivo borderless.

Possiede un processore davvero potenziato e una memoria più veloce rispetto ai presenti modelli Apple.

Migliori offerte iPhone 7

Questo modello è dotato di un comparto fotografico davvero eccezionale: fotocamere da 12 megapixel con grandangolo e teleobiettivo, zoom ottico 2x, zoom digitale fino a 10x.

Quando parliamo di iPhone 7 parliamo di uno smartphone resistente anche ad acqua, schizzi e polvere. Grazie al display Retina HD – Widescreen retroilluminato con LED è possibile godere di un’ottima visualizzazione dello schermo.

Migliori offerte iPhone X

Il display di questo modello, iPhone X, non si basa più sulla stessa tecnologia dei precedenti (tecnologia IPS) bensì sulla tecnologia Super AMOLED che è in grado di garantire consumi energetici minori, in quanto non necessita della retroilluminazione.

Inoltre il supporto alla tecnologia True Tone permette di adattare la tonalità dello schermo a quella dell’ambiente circostante.

Migliori offerte iPhone XS

Stiamo parlando del top di gamma di casa Apple. L’iPhone Xs non è altro che il successore dell’iPhone X, dal quale eredita il design e molte caratteristiche tecniche.

In questo modello però notiamo un miglioramento dell’impermeabilità: possiede la certificazione IP68 che rende il melafonino resistente fino a 2 metri di profondità, per un massimo di 30 minuti.

Un’altra novità riscontrabile nell’iPhone Xs è quella relativa al supporto dual-SIM, con una SIM fisica e una seconda SIM virtuale.

[Foto: https://unsplash.com]