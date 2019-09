Le novità di Apple tra servizi e dispositivi

Gustose novità da parte di Apple, che ha annunciato l’arrivo sul mercato di dispositivi e servizi tecnologici di ultima generazione dedicati alla sua vasta utenza.

La prima novità è Apple Watch Series 5

Il primo della serie è sicuramente l’Apple Watch Series 5, il nuovo smartphone confezionato dall’azienda fondata da Steve Jobs, giunta alla quinta generazione. I cambiamenti non sono tanto nella pelle (l’aspetto estetico non è cambiato) quanto nella sostanza con l’introduzione dell’always on display. In questo modo sarà possibile vedere i volti del cellulare, al di là della posizione del polso.

La seconda novità Apple sul proprio smartwatch riguarda il miglioramento del software con cui si tengono sotto controllo i consumi mantenendo 18 ore di autonomia. A ciò si aggiungono il riconoscimento automatico della caduta, le chiamate automatiche ai numeri di emergenza di tutto il mondo tenendo premuto il tab principale e una tabella contenente dati personali e informazioni mediche. Sul sito di Apple questo dispositivo è acquistabile a 399 dollari per la versione con Gps, che diventano 499 per quella “eSim”.

Tra le novità di Apple anche l’iPad 7 e gli abbonamenti

Presentato anche il nuovo iPad di settima generazione, dotato di uno schermo un po’ più grande e del sistema operativo avanzato iPadOS. Un altro importante strumento che lo qualifica è lo Smart Connector a cui si può collegare l’Apple Keyboard per tramutarsi in un comodissimo notebook.

Quanto al prezzo, l’iPad 7 con Wi-Fi da 32 gigabyte è disponibile a 389 euro. Importanti novità anche sul fronte dei servizi in abbonamento, soprattutto per due di loro: Apple Arcade e Apple TV+. Apple Arcade sarà acquistabile dal 19 settembre al prezzo di 4,99 dollari al mese mentre Apple TV+ sarà sul mercato dall’1 novembre in oltre cento Stati a 4,99 dollari al mese. Inoltre chi comprerà un iPhone, un iPad, un Mac o una Apple TV riceverà un abbonamento gratuito annuale.

(Foto: www.thenextweb.com)