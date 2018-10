L’importanza dei metodi di pagamento per il settore del gioco digitale

Qual è il metodo più sicuro e affidabile da scegliere quando decidiamo di effettuare un acquisto online? La domanda oggi più che mai risulta di estrema attualità, visto che ci stiamo avviando sempre più verso una gestione dei conti in soluzione digitale. Questo argomento riguarda sia l’acquisto di prodotti di natura fisica, sia la gestione e l’utilizzo di strumenti digitali per il web, come ad esempio può essere il nostro account di Netflix, Now Tv o semplicemente Amazon Prime. Ora, tradizionalmente il metodo di pagamento più utilizzato era sicuramente la carta di credito, la quale collegata a un conto corrente bancario, ci offre tutte le possibilità di acquisto e di gestione di home banking, che può risultare congeniale anche su internet. Parallelamente però troviamo sempre più frequentemente carte ricaricabili o prepagate oltre a conti con Skrill e PayPal. Prendiamo il caso di Paypal, che probabilmente è il conto più immediato e diretto vigente in Europa e in Italia. La sua affidabilità è data da un servizio presente sul mercato da diverso tempo, che ha saputo imporsi con autorevolezza e prestigio, grazie anche a un servizio clienti preciso, affidabile e collaudato. L’addebito immediato delle transazioni è sicuramente uno dei punti più delicati che riguarda il settore dei conti online. Già da 15 anni a questa parte si è molto discusso se è il caso di far pagare un acquisto nel momento in cui viene effettuato un ordine, oppure se esso deve avvenire solo successivamente alla consegna. Questo però riguarda il settore degli acquisti e dei conti online per materiale di tipo fisico. Differente è invece l’approccio a tutti i beni diciamo immateriali, quali può essere una internet tv, piuttosto che un conto per giocare al casinò online. Prendiamo come esempio i pagamenti veloci da unibet i quali possono essere effettuati sia da PC o laptop, sia da dispositivo mobile e sono certificati a titolo di payout dalla eCongra oltre che dall’ente AAMS, il quale in Italia assicura al gioco legale una certa affidabilità per i clienti che accedono e depositano denaro sul proprio conto online. Del resto le opinioni che riguardano i casinò online sono molto importanti per chi è presente su questo mercato e svolge l’attività di sala da gioco virtuale.

Un circuito che negli ultimi 10 anni ha rappresentato in Italia e nel resto d’Europa un tassello importante per il gioco online, proponendo un’offerta sempre valida e ricca di attrattive destinate al pubblico maggiorenne. Bisogna specificare come il mercato del gioco digitale sia cresciuto durante gli anni, specialmente grazie agli apporti dati dalla tecnologia mobile, grazie ad app sempre più sicure e affidabili attraverso cui giocare con rapidità e dinamismo. Un settore che ha sviluppato i suoi giochi puntando sempre molto sull’innovazione che è determinante per stabilire il successo di un casinò digitale. A differenza del gioco di tipo fisico, il quale è maggiormente legato a un concetto tradizionale di svago e di intrattenimento, il gioco online è sempre stato orientato verso un maggiore coinvolgimento delle parti e un’interazione che spesso si traduce con informazioni e feedback che sono fondamentali per il progredire dell’industria del gambling, al pari del settore dei giochi virtuali, casual games e social casinò, che stanno ottenendo sempre più successo specialmente tra le ultime generazioni dei cosiddetti Millenials.