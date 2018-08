Mettere musica nelle storie di Instagram

Instagram è il social sempre più in voga e il segreto del suo successo risiede nel fatto che riserva per i suoi utenti sempre tantissimi aggiornamenti continui. L’ultima novità riguarda la prossima funzione che consentirà di introdurre un sottofondo musicale nelle stories.

Adesivi musicali: cosa sono

Come abbiamo accennato qui sopra, Instagram ha reso felici molti utenti alla notizia dell’arrivo di adesivi musicali, i quali saranno presenti nelle Stories all’interno del social. Lo scopo è quello di poter inserire canzoni in sottofondo nelle storie, senza ricorrere a metodi amatoriali e senza il bisogno di registrare lo schermo dello smartphone mentre 2c’è la riproduzione di un brano.

Music in Stories: come funziona?

Music in Stories permetterà di selezionare un brano musicale in maniera manuale direttamente dal catalogo integrato nel social stesso oppure se stiamo utilizzando l’applicazione di Spotify per ascoltare musica, la nuova feature sarà in grado di riconoscerla in modo tale da poterci proporre l’adesivo musicale relativo. È una funziona ancora in fase di test anche se risulta disponibile già per alcuni utenti.

Qual è l’obiettivo di Instagram? In un comunicato pubblicato per l’occasione, l’azienda ha voluto esporsi, affermando: “le Stories sono diventate un mezzo con cui condividere i momenti quotidiani con gli amici. Oggi presentiamo una nuova funzionalità per estendere ulteriormente la propria creatività ed espressione: Music in Stories”, sottolineando un altro concetto importante “sappiamo che la musica può svolgere un ruolo importante nel modo in cui condividi i tuoi momenti ed esprimi te stesso con gli amici e stiamo lavorando duramente per portarla alla comunità globale in futuro.”

Data di Rilascio in Italia

Nessuna notizia riguardo all’uscita prevista nel nostro Paese, bisognerà attendere ancora un po’ di tempo, almeno a quando la nuova funzione “music in stories” sarà rilasciata a livello globale.

Per il momento questa nuova modalità è stata introdotta in 51 paesi: tra cui Stati Uniti, Francia, Germania, Svezia e Regno Unito

[Foto: https://en.softonic.com]