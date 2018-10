Miglior Monitor PC: come sceglierlo?

Come si fa a scegliere il miglior monitor Pc? Il monitor è sicuramente la parte più importante di un pc, per questo va scelto con attenzione. Bisogna considerare tutta una serie di fattori, che cambiano a seconda dell’utilizzo finale. E’ impossibile trovare il miglior monitor pc in assoluto, bisogna orientarsi verso il prodotto migliore in base alle proprie esigenze di lavoro o personali. Ecco qualche consiglio per scegliere un buon monitor.

Miglior monitor PC: dimensioni e risoluzione

Prima di iniziare a scegliere il miglior monitor PC, occorre porsi una serie di domande. Prima di tutto di che dimensioni abbiamo bisogno? In commercio si possono trovare tante tipologie di monitor pc, a partire da 22 fino ad arrivare a 30 pollici. Se non avete problemi di spazio e volete acquistare un monitor per uso personale e non professionale, un 23 pollici è già un’ottima soluzione. Se invece avete bisogno di un prodotto più professionale e avete più budget a disposizione, è meglio optare per un 26/27 pollici. Un monitor di queste dimensioni, oltre alla grandezza, presenta numerosi vantaggi anche in termini di prestazioni. Zoom minore in Excel, visualizzazione di elementi multipli e visualizzazione migliore dei videogames.

Per quanto riguarda il discorso risoluzione invece, se sei un gamers e sei alla ricerca del miglior monitor PC ti consigliamo di guardare tra i Monitor FULL HD. I modelli con questa caratteristica hanno una risoluzione massima di 1920 x 1080. I monitor 2K invece hanno una risoluzione massima di 2560 X 1440, e le dimensioni consigliate vanno dai 27 pollici in su. I monitor 4K o UltraHD sono quelli di ultima generazione, e presentano la migliore risoluzione offerta dal mercato attuale, ovvero 3840 X 2160 Pixel. In questo caso la scelta migliore è optare per un monitor dai 28 pollici in su.

Miglior monitor PC: occhio al tempo di risposta e al Frame Rate

Se siete alla ricerca del miglior monitor pc, occorre prestare attenzione anche ad altre caratteristiche. Il tempo di risposta ad esempio è una caratteristica molto importante, specialmente se siete amanti dei videogames. Il tempo di risposta indica i secondi che impiega il monitor a cambiare colore.

Ovviamente meno tempo è necessario, meglio è. Il Frame Rate invece, meglio conosciuto come FPS indica il numero di fotogrammi renderizzati ogni secondo dalla scheda video del pc.

Un altro valore molto importante per scegliere il miglior monitor PC è il cosiddetto Refresh Rate, ovvero la quantità massima di fotogrammi che si possono visualizzare sul monitor in un secondo. Considerando tutti questi fattori si può acquistare un buon prodotto, l’importante è tenere in considerazione le proprie esigenze.

