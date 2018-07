Stanno arrivando i nuovi Tablet Samsung Galaxy Tab Advanced 2 e Advanced 2 XL. L’azienda coreana sta facendo il possibile per fagocitare il mercato dei tablet e battere la concorrenza della Apple. Le prime immagini dei nuovi Tablet Samsung stanno già circolando in rete, secondo alcune voci i dispositivi saranno disponibili tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019.

Samsung Galaxy Tab Advanced 2 e Advanced 2 XL: addio al pulsante Home

Tra le tante novità dei Samsung Galaxy Tab Advanced 2 e Advanced 2 XL, troviamo l’assenza del pulsante home fisico. Presenti invece i pulsanti standard soft touch ai lati del dispositivo, tipici degli apparecchi Android. Essendo questi nuovi tablet un aggiornamento del Samsung Galaxy Tab A 10.1, avranno lo stesso processore Exynos 7870. Ram da 3 GB e 32 GB di memoria interna. Per quanto riguarda il modello Advanced 2 XL, lo schermo sarà più grande (10,5 pollici) e le cornici saranno meno spesse. Per questo modello sono previsti 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

Le caratteristiche interne della versione 2 XL non sono state ancora rese note. L’unica certezza è che anche in questo caso il dispositivo avrà Android Oreo 8.1 e monterà una porta USB di tipo C. I nuovi Samsung Galaxy Tab Advanced 2 e Advanced 2 XL erano attesi per l’IFA di Berlino, ma molto probabilmente la versione XL sarà ufficializzata in anticipo rispetto alla fiera tedesca. Per quanto riguarda il design, dovrebbe rimanere invariato e restare in linea con i modelli precedenti.

Nuovi Samsung Galaxy Tab Advanced, il debutto insieme al Galaxy Tab S4

Ancora non sono state annunciate le date ufficiali per il lancio dei nuovi tablet Samsung Galaxy Tab Advanced 2 e Advanced2 XL. Le prime indiscrezioni parlano del debutto ufficiale in concomitanza con l’IFA 2018 di Berlino. In questo evento sarà presentata anche un’altra novità Samsung, il nuovo Galaxy Tab S4.

La fiera tech di Berlino è uno degli eventi più attesi dagli amanti della tecnologia. Samsung presenterà, oltre ai suoi nuovi Tablet anche nuovi modelli di smartwatch e molto probabilmente il nuovo Samsung Note 9.

[Foto: https://www.evosmart.it]