È online già da qualche giorno il nuovo volantino con le offerte Euronics di Marzo. Il flyer si intitola “30 e lode” e propone diversi sconti dal 30% al 50% sui grandi elettrodomestici a partire da 599€ e sui piccoli elettrodomestici a partire da 99€. Acquistando prodotti di queste due categorie si potrà pagare la prima rata a settembre in 20 mesi a tasso 0. Oltre alle offerte Euronics è già possibile acquistare in tutti i punti vendita il nuovo Samsung Galaxy S10, il nuovo top di gamma della casa coreana disponibile in diverse versioni. Le promozioni del nuovo volantino sono valide sia nei punti vendita che online. Ecco le offerte Euronics di Marzo.

Offerte Euronics di Marzo: sconti elettrodomestici

Le offerte Euronics di Marzo sono davvero impedibili, a partire dalle promozioni sui piccoli e grandi elettrodomestici. Nella prima pagina del nuovo flyer valido fino al 27 Marzo troviamo la lavatrice Whirpool a 299€ e l’aspirapolvere senza filo Dyson V7 a 328 euro. Dovete rinnovare il ferro da stiro? Rowenta Silence Steam è scontato a 329€ mentre il prezzo più piccolo è del ferro da stiro Philips smoothcare a 44 euro. Dovete fare le pulizie di primavera? Per quanto riguarda la categoria aspirapolveri, le offerte Euronics di Marzo propongono diversi modelli a prezzi eccezionali. Ad esempio, Black & Decker lavapavimenti a vapore a 139€ e De Longhi scopa elettrica a filo in sconto a 89€. Se invece volete acquistare un modello più professionale, da non perdere l’aspirapolvere senza filo Dyson a 329€.

Le offerte Euronics di Marzo non finiscono qui, nel nuovo volantino si possono trovare anche diversi modelli di macchine per il caffè ad un prezzo speciale. La macchina da caffè espresso De Longhi è scontata a 54€ mentre Nespresso Inissia è in offerta speciale a 59€. Se invece desiderate un modello più all’avanguardia, De Longhi automatica Ecam è la soluzione che fa per voi. Nei punti vendita Euronics ci sono tante promozioni anche sulla capsule per Nescafè Dolce Gusto, i formati scorta da 30 capsule sono scontati a 7,99€.

Offerte Euronics di Marzo: smartphone

Tante offerte Euronics di Marzo anche nella categoria Smartphone. L’offerta più interessante è Huawei P Smart 2019 scontato del 20% a 199€. Huawei Mate 20 PRO è in promozione da Euronics a 899€ mentre Huawei Mate 20 Lite a 279€. Apple iPhone X, con memoria da 64 GB e schermo da 5,8 pollici si può acquistare in tutti i punti vendita Euronics a 829€. Se invece preferite Samsung, il Galaxy A7 è in promo a 279€ e Galaxy A9 a 529€. Il prezzo più piccolo è del Galaxy J6 in offerta a 179 euro, seguito dal Galaxy A6 a 199€.

[Foto: www.lavorofacile.info]