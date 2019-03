Le offerte Euronics nel volantino fino al 7 Marzo sono davvero imperdibili. Nel nuovo flyer è già iniziata l’operazione sottocosto dal 27 Febbraio al 7 Marzo con tante promozioni sui prodotti di tecnologia. Le offerte Euronics sono valide sia nei punti fisici che nello shop online del marchio. Inoltre, tutti coloro che intendono prenotare in anteprima il nuovo Samsung Galaxy S10, riceveranno in omaggio i nuovi auricolari Galaxy Buds. Se invece acquistate 2 DVD o 2 Blu Ray, compresi nel prezzo ne potete avere altri due a scelta. Ecco le offerte Euronics del volantino fino al 7 Marzo.

Offerte Euronics volantino fino al 7 Marzo: Smart TV e Notebook

Le offerte Euronics nel volantino fino al 7 Marzo riguardano tanti prodotti di tecnologia. Tra questi ci sono vari modelli di Smart TV a un prezzo davvero speciale. Le offerte vanno bene per tutte le tasche e in prima pagina del nuovo flyer troviamo Samsung Smart TV 50” Ultra HD 4K e 399€, un prezzo davvero interessante. Se avete intenzione di acquistare un nuovo televisore nel nuovo volantino Euronics ci sono tanti altri modelli scontati, come il Samsung TV Oled 75” Ultra HD 4k a 1,990€ e il Sony Smart TV 65” a 999€. Le offerte Euronics continuano con LG TV Oled 55” Smart TV Ultra HD 4K a 1299€ e Sony TV 49X a 499€. Se invece avete un budget più ridotto potete optare per lo Zephir HD Ready 32” a 129€.

Nel nuovo volantino Euronics fino al 7 Marzo ci sono anche tanti Notebook a un prezzo davvero speciale. Se dovete rinnovare il vostro portatile, date un’occhiata al Notebook HP nella prima pagina del flyer, in offerta a soli 299€. Tra gli altri modelli che rientrano nel sottocosto Euronics troviamo anche Asus Gaming Full HD e con Windows 10 a 999€ e il Notebook Acer 52G a 699€. Se invece volete un notebook ultrasottile, HP 14CB021NL è l’ideale, ed è in offerta da Euronics a soli 299€. Il Notebook Lenovo invece è scontato del 30% a 499€.

Offerte Euronics volantino fino al 7 Marzo: sottocosto smartphone

Tra le offerte Euronics del volantino fino al 7 Marzo ci sono anche diversi smartphone a prezzi davvero interessanti. Con il sottocosto Euronics potete acquistare Huawei P20 Lite con Android 8 Oreo e 64 GB di memoria a 299€ oppure Huawei P Smart a 149€. Se invece siete fan del marchio Samsung, nei punti vendita Euronics fino al 7 Marzo potete acquistare Samsung Note 9 a 799€ o Samsung Galaxy S9 a 499€.

Se avete un budget più ristretto date un’occhiata agli altri smartphone low cost del volantino Euronics. Samsung A6 è in offerta a 199€ mentre Honor 9 Lite è scontato a 159€. Il prezzo più piccolo del sottocosto Euronics e dello smartphone Wiko Lenny 5 a 79€.

