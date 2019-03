Offerte Expert volantino fino al 17 Marzo: ecco tutti gli sconti imperdibili della catena di elettronica. Il nuovo flyer Expert si intitola “Il regalo è ad alta definizione” e pubblicizza l’omonima campagna che sarà valida dal 28 Febbraio al 17 Marzo. In tutti i punti vendita Expert, acquistando alcuni modelli di elettrodomestici si potrà ricevere in regalo un televisore. Tra i modelli in palio troviamo una smart TV Telefunken 4K 43″ (dal valore di 349€), oppure un televisore smart 4K della stessa marca da 49″ (valore dichiarato 449€). Il modello del televisore dipende dal valore dell’elettrodomestico che acquisterete. Ecco tutte le offerte Expert del volantino fino al 17 Marzo.

Offerte Expert volantino fino al 17 Marzo: vinci una Smart TV

Nel nuovo volantino Expert fino al 17 Marzo troviamo tanti sconti interessanti nella categoria elettrodomestici. Nella prima pagina del flyer troviamo la lavatrice Electrolux con oblò XXL a 599€ e l’asciugatrice AEG a pompa di calore a 799€. Con l’acquisto di un elettrodomestico si potrà ricevere in regalo un televisore Smart TV, quindi è il momento giusto per fare acquisti e rinnovare la casa. Tra le altre offerte Expert troviamo anche la lavastoviglie Electrolux a 699€ e lavastoviglie Bosch a scomparsa totale a 799€. Volete acquistare un nuovo frigorifero? Nel nuovo volantino Expert fino al 17 Marzo trovate il Samsung frigo ad incasso con tecnologia Total No Frost a 899€.

In alternativa c’è il frigorifero Whirpool combinato a 649€, un po’ più piccolo del modello a doppia porta che invece è in offerta da Expert a 829€. Se invece volete un modello super accessoriato optate per il frigorifero LG Istaview da 1,899€. Se dovete rinnovare il piano cottura, nel nuovo volantino Expert ci sono diversi modelli tra cui Bosch piano cottura ad induzione a 299€ o Electrolux a 169€. Il forno a microonde Samsung è scontato a 119€ mentre Whirpool è in promozione al 30% di sconto a 149€. Tra le offerte più interessanti sugli accessori da cucina c’è sicuramente la macchina per il caffè Lavazza a Modo Mio a 59,90€.

Offerte Expert volantino fino al 17 Marzo: notebook e smartphone

Tra le offerte Expert del volantino fino al 17 Marzo troviamo anche diversi modelli di Notebook e smartphone. HP Pavilion è in offerta a 649€, piccolo prezzo anche per il notebook Lenovo Ideapad con Office 365 già installato a 249€. Sempre marchio Lenovo, nel nuovo volantino Expert troviamo anche il convertibile Yoga 530 con rotazione 360° e led touch a 699€. Se invece volete un modello più evoluto il notebook Asus 15,6” con display FULL HD con 16 GB di Ram è la soluzione migliore, ed è in vendita da Expert a 1,299€.

Per quanto riguarda invece la categoria smartphone, tra le offerte Expert troviamo Samsung Galaxy A9 a 529€ e Samsung Galaxy A6 a 249€. Se invece preferite Huawei, il Mate 20 Pro è in offerta a 899€ mentre Honor View 10 Lite è scontato del 20% a 279€. Il prezzo più piccolo del nuovo volantino Expert fino al 17 Marzo è del modello LG K9 a 89€.

[Foto: www.smartworld.it]