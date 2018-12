Offerte Linkem. Verifica la copertura

Linkem si ripropone nel mercato della connessione Internet wireless con nuove offerte per i propri clienti ma è ovviamente fondamentale verificare la copertura per usufruire appieno del servizio.

Ecco le offerte Linkem

Particolarmente vantaggiosa può risultare “Linkem Senza Limiti” con un costo fisso al mese di 21,90 euro. L’apparato è incluso nella stessa offerta con installazione gratuita del servizio.

Il contributo di attivazione dovrà essere versato nel momento in cui si sottoscrive l’abbonamento e verrà restituito al pagamento della prima fattura. Il rimborso, invece, sarà effettuato nelle fatture successive.

Se, invece, il contratto di abbonamento relativo a questa offerta non dovesse essere concluso per impossibilità, indipendente dal cliente, di godere del servizio, il contratto di attivazione sarà restituito dal personale Linkem o tramite bonifico.

Importante verificare la copertura

Con Linkem Senza Limiti la cadenza della fatturazione è bimestrale anticipata. Molto importante, come sottolineato, è il riscontro della copertura delle rete Linkem in base al luogo in cui ci si trova.

Il riscontro può essere effettuato sul sito ufficiale della società www.linkem.com, che viene fornito attraverso simulazioni software.

[Foto: www.diesseweb.it]