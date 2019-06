Orario errato dei messaggi WhatsApp. La soluzione

L’orario dei messaggi in uscita inviati su WhatsApp è sbagliato? Nessun problema. Ci pensano le info e le indicazioni fornite sul sito ufficiale dello stesso programma a risolvere la grana.

Le impostazioni di WhatsApp

Per ciascun sistema operativo utilizzato da ogni smartphone, infatti, c’è una procedura diversa, che dà la soluzione all’ora errata dei messaggi WhatsApp.

Anche nel caso in cui l’orario dell’ultimo accesso non sia quello giusto. Per venirne a capo, la prima cosa da fare è sincronizzare la configurazione dell’ora e del fuso orario del cellulare con quella del web.

Se, dopo questa operazione, l’ora dei messaggi WhatsApp continua ad essere errata il problema potrebbe risiedere nella rete. E quindi sarebbe opportuno contattare il gestore di telefonia mobile.

Quando è il fuso orario il problema dei messaggi WhatsApp

Ma può anche darsi che sia il fuso orario a non essere corretto. Ed è qui che si deve intervenire per risolvere il problema dell’ora dei messaggi WhatsApp.

In questo caso si può correggere manualmente ricordando che in Italia è chiamato CET (Central European Time) ed è indicato con UTC+1. Che diventa UTC+2 (e quindi va impostato su questa sigla) nel periodo estivo quando le lancette dell’orologio si portano avanti di un’ora passando, così, da CET a CEST (Central European Summer Time).

Le modalità di impostazione del fuso orario cambiano in base al tipo di smartphone di cui si dispone. Se il proprio dispositivo utilizza il sistema Android, bisogna cliccare su “Impostazioni” e poi su “Sistema” ed entrare successivamente nella schermata “Data e Ora”. Avendo un iPhone, invece, i passaggi sono i seguenti: Impostazioni-Generali-Data e Ora.

