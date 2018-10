Parlare con un operatore TIM: come fare?

Se il tuo gestore telefonico è Tim prima o poi avrai bisogno di parlare con un operatore TIM. Il servizio clienti Tim 119 è utile in caso di problematiche con il proprio abbonamento o piano ricaricabile, o semplicemente per richiedere informazioni.

Ci sono anche altre modalità per contattare l’assistenza Tim, come la chat istantanea o il servizio clienti della pagina Facebook. A volte però può essere necessario parlare con una persona in carne e ossa. Ecco come fare per contattare velocemente un operatore Tim senza impazzire.

Tutte le modalità per parlare con un operatore Tim

Ecco tutte le soluzioni per poter parlare subito con un operatore Tim. Per prima cosa, se utilizzi uno smartphone componi il numero dell’assistenza Tim 119. Dopo aver sentito la voce che ti propone le ultime offerte di telefonia Tim premi il tasto 2, per due volte. A questo punto premi il tasto 1 per accedere all’assistenza tecnica e poi premi il tasto 2 per l’assistenza commerciale. In sintesi, ci sono due modalità per poter parlare con un operatore Tim in carne e ossa. Per l’assistenza tecnica la sequenza dei tasti è la seguente: 2-2-1. Se si ha bisogno dell’assistenza commerciale invece la sequenza da digitare è 2-2-2.

Se invece vuoi parlare con un operatore Tim ma vuoi utilizzare l’assistenza online, puoi farlo tramite social. Anche in questo caso l’assistenza è gratuita e si può utilizzare Facebook, Twitter o il sito ufficiale Tim. Se vuoi contattare l’assistenza Tim tramite Facebook devi utilizzare Facebook Messenger. Dopo aver scritto un messaggio verrai ricontattato direttamente in chat e potrai chiedere di essere richiamato e parlare con un operatore Tim. Se invece preferisci utilizzare Twitter, assicurati prima di seguire il profilo ufficiale Tim, perché solo in questo caso potrei inviare un messaggio privato. Altri profili Twitter dedicati all’assistenza sono: @TIM4UAlessio, @TIM4UGiulia, @TIM4UStefano o @TIM4ULuca.

Come contattare un operatore Tim tramite il sito ufficiale

C’è anche un altro metodo per contattare l’assistenza Tim. Puoi collegarti al sito ufficiale Tim e clicca sulla sezione Assistenza, valida sia per la linea fissa che per quella mobile. Nell’area dedicata all’assistenza clienti troverai la sezione FAQ e diverse guide per cercare le soluzioni alle problematiche più frequenti, senza dover parlare con un operatore Tim.

[Foto: www.upgo.news]