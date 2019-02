Portale Argo Scuola: come funziona

Il Portale Argo ScuolaNext è una nuova piattaforma virtuale che permette ai genitori di visualizzare e monitorare in tempo reale l’andamento scolastico dei figli. L’era digitale e l’innovazione approdano finalmente anche nelle scuole e il Portale Argo vuole rendere l’istruzione sempre più tecnologica e interattiva. Questa nuova piattaforma permette a genitori e alunni di avere una panoramica generale su tutto ciò che riguarda il sistema scolastico. Ecco come funziona nel dettaglio il Portale Argo ScuolaNext.

Portale Argo Scuola: mai più assenze ingiustificate

Il Portale Argo pone fine all’era delle assenze ingiustificate a scuola. Il sistema informatizzato Argo ScuolaNext permette ai genitori di controllare le assenze dei figli in tempo reale, e agire prontamente se qualcosa non dovesse tornare. Ma non è finita qui, il sistema consente anche di poter visualizzare voti, controllare variazioni dell’orario scolastico e prenotare colloqui con i docenti. Anche gli alunni hanno la possibilità di usufruire del portale Argo ScuolaNext per scaricare materiale didattico, link di approfondimento delle lezioni e mettersi in contatto con i professori quando ne hanno bisogno. Ma come funziona in pratica il Portale Argo?

Innanzitutto, per registrarsi alla piattaforma bisogna rivolgersi alla segreteria dell’istituto didattico di riferimento. Sarà la segreteria stessa a fornire a genitori e alunni le credenziali di accesso per poter accedere al sito e sfruttarne le potenzialità. Una volta entrati nel portale occorre modificare la password di Argo ScuolaNext e inserire un’ e-mail dove saranno inviate tutte le comunicazioni scolastiche. Oltre alle comunicazioni generali, saranno inviate delle e-mail di avviso ogni volta che lo studente è assente a scuola.

Cosa si può fare nel Portale Argo ScuolaNext?

Il Portale Argo ScuolaNext permette un’interazione digitale tra studenti, alunni e sistema didattico. Le funzioni all’interno del sito sono molteplici, dalla gestione dei registri elettronici di classe alla rilevazione delle assenze con conseguente avviso ai genitori tramite e-mail. Il Portale Argo è diviso in 4 aree tematiche: quella Didattica, quella relativa al Personale Docente, l’Area Contabile e quella Generale. Ad oggi si contano circa 3700 scuole che hanno scelto di utilizzare il Portale Argo.

[Foto: www.msn.com]