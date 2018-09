Pubblicizzare la propria azienda: i vantaggi dell’approccio integrato

Il mercato, oggi sempre più competitivo, spinge le aziende a destinare con regolarità una quota del budget in strumenti e campagne promozionali. La Comunicazione e il Marketing sono diventati indispensabili per qualsiasi attività commerciale, perché senza di essi si rischia di essere sorpassati dai molteplici competitor presenti.

La comunicazione integrata

La prima cosa da fare, per farsi conoscere, è passare ad una strategia di comunicazione integrata: che, rispetto a quella monomediale, è capace di una capillarità maggiore essendo più specifica ed incentrata su target diversi. Questa strategia infatti non controlla solo la risposta del mercato globale, ma adatta il messaggio ai vari destinatari, a seconda delle caratteristiche e delle risposte di ciascun mezzo di comunicazione.

La comunicazione integrata si avvale del modello POE, un sistema che può sembrare abbastanza complesso, ma che è basato su un principio forte: il messaggio rivolto ai fan aziendali non può essere lo stesso che si rivolge a chi ancora non conosce il prodotto e l’azienda. Di conseguenza il claim va adattato a ciascuno dei singoli target, considerando anche le fasce che comprendono più tipologie.

L’obiettivo è quello di innescare diverse strategie, da quella per sollecitare all’acquisto, a quella fondamentale della fidelizzazione, combinando tra loro i diversi strumenti, dalla televisione, al digital, passando per il classico volantino o manifesto cartaceo.

I media tradizionali funzionano ancora bene

Infatti sono proprio i vecchi media, come i volantini pubblicitari e i cartelloni, a tornare prepotentemente di moda nella nuova comunicazione. Questo perché il loro linguaggio è diretto ed oggi è più facile combinarli con gli strumenti digitali, come lo smartphone, utilizzando numeri e codici a barre. Ottimo quindi per l’identificazione del prodotto in offerta, da dedicare solo a chi aderisce alla campagna direttamente nel negozio specifico, o presso la particolare azienda.

Per realizzare un annuncio davvero efficace basta curarne la realizzazione con attenzione e seguire qualche piccolo consiglio: si parte dalle dimensioni, che devono essere adeguate al contenuto che si vuole includere e risultano fondamentali per distinguersi dagli altri annunci pubblicitari; a questo scopo vengono in aiuto le cromie, prima di tutto è sempre meglio evitare con cura colori fluorescenti o fastidiosi all’occhio umano, e scegliere tinte vivaci in grado di attirare l’attenzione anche a distanza. Infine è bene ricordare l’importanza delle immagini che si andranno a scegliere: queste dovrebbero sempre essere in grado di esprimere un concetto forte e di suscitare istantaneamente delle emozioni.

Oggi inoltre è possibile contare su una resa grafica ottimale, anche grazie a nuovi servizi da realizzare manifesti pubblicitari di alta qualità direttamente online (ad esempio su doctaprint.it), e conquistare lo sguardo dei passanti spiccando tra gli altri cartelloni o locandine sparse per la città.

In conclusione, oggi investire in pubblicità può rappresentare l’arma vincente per distinguersi e farsi strada in un mercato sempre più competitivo, prestando sempre la giusta attenzione ai dettagli fondamentali che