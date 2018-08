SalvaZebul Apk, l’app gratuita per guardare la TV in streaming

SalvaZebul Apk è un’applicazione che permette di guardare contenuti e programmi televisivi in streaming. L’applicazione nasce dall’unione tra Kodi add-on SalvaZebul ed Evil King, e al momento è disponibile solo per i dispositivi Android. SalvaZebul Apk permette di accedere in streaming a TV satellitare, TV Digitale terrestre, ma anche a film, serie Tv, sport, cartoni animati, partite, F1 e moto GP. L’app è compatibile con smartphone, Tv Box e tablet, purchè abbiano Android come sistema operativo.

Come utilizzare l’app SalvaZebul Apk

L’applicazione SalvaZebul Apk permette di guardare i contenuti in streaming gratis dal proprio dispositivo Android. Compatibile con smartphone, Tablet o TV Box, l’app è un aggregatore di liste IPTV sempre aggiornate e funzionanti che vanno aperte e riprodotte con il programma Wuffy Player (disponibile gratuitamente dal Play Store).

Per poter utilizzare SalvaZebul Apk è necessario dunque installare anche Wuffy Player. In questo modo sarà possibile accedere alle liste IPTV e guardare i canali disponibili. Non ci sono altre impostazioni da configurare, è sufficiente un click per scegliere la lista e il canale. L’interfaccia dell’applicazione è molto semplice e intuitiva, la navigazione è semplificata dal menu essenziale e dai pochi pulsanti. In questo modo è facilissimo guardare la TV e i programmi in streaming.

Niente pubblicità su SalvaZebul Apk

Tra i tanti vantaggi dell’applicazione SalvaZebul Apk c’è sicuramente il fatto di non avere pubblicità. Non è necessario nemmeno registrarsi, si può accedere all’app direttamente cliccando sull’icona e facendo partire i propri programmi preferiti.

Unica nota dolente, la scelta dei colori: il menu e i pulsanti blu su fondo nero risultano a volte difficili da leggere. Inoltre, chi possiede un TV Box Android può installare l’applicazione sul proprio dispositivo e guardare tutti i contenuti in streaming dal proprio televisore, senza configurare nulla.

SalvaZebul Apk è una delle migliori app in circolazione per guardare la TV in streaming in modo totalmente gratuito.

[Foto: https://www.androidpit.it]