Samsung Galaxy S10 disponibile da gennaio in 3 versioni

Il nuovo Samsung Galaxy S10 arriverà a gennaio 2019 e sarà disponibile in 3 varianti. Anche se mancano ancora molti mesi al debutto ufficiale, sono già state rese note alcune caratteristiche tecniche. Samsung Galaxy S10 vuole essere per l’azienda coreana un punto di svolta, un’occasione per riconquistare il mercato e tornare ai risultati di un tempo. Il colosso negli ultimi tempi ha vissuto una leggera crisi nel settore smartphone, anche a causa della concorrenza (Huawei e Xiaomi) che propone modelli sempre più interessanti a prezzi contenuti.

Samsung Galaxy S10 debutta con 3 fotocamere

Samsung Galaxy S10, oltre ad essere disponibile in 3 versioni, sarà dotato di ben 3 fotocamere. Tripla fotocamera nella parte posteriore, proprio come Huawei ha deciso di fare con il suo P20 Pro. Le novità non finiscono qui; è prevista anche una doppia cam nella parte anteriore in grado di migliorare ancora di più i selfie. Il nuovo Samsung Galaxy S10 sarà dunque disponibile in 3 versioni: un Galaxy S10 Plus con display Infinity da 6,44 pollici e risoluzione Quad HD. Le due fotocamere frontali permetteranno di realizzare l’effetto Bokeh, vale a dire la sfocatura in diretta.

Per quanto riguarda invece le altre 2 versioni, sono previste varianti di Galaxy S10 con 3 fotocamere posteriori e un solo sensore nella parte frontale. Una sorta di Galaxy S10 in versione Low cost con display da 5.8 pollici. Il nuovo Samsung Galaxy S10 punterà molto sul versante hardware con il suo processore Exynos 9820 in grado di migliorare notevolmente le prestazioni e la scheda grafica. Nuova GPU che prevede prestazioni migliori sul gaming, consumando il 30% in meno di batteria.

Samsung Galaxy S10, prezzo e uscita in Italia

Secondo le prime indiscrezioni, il Samsung Galaxy S10 sarà disponibile in Italia a partire da gennaio 2019. Per quanto riguarda il prezzo ancora non si hanno notizie certe. L’unica certezza è che il nuovo device della Samsung si adeguerà ai suoi predecessori, Samsung S9 e S8. Non è previsto dunque un abbassamento dei prezzi rispetto agli altri top di gamma della casa coreana. Probabilmente Galaxy S10 partirà da un prezzo base di 900€ per il modello plus.

