Samsung, i nuovi Galaxy J6+ e J4+

I nuovi Samsung Galaxy J6+ e J4+ sono stati appena annunciati da Samsung. Entrambi i modelli dovrebbero arrivare molto presto nei punti vendita italiani e nella maggior parte degli e-commerce. I nuovi Samsung Galaxy J6+ e J4+ avranno rispettivamente un prezzo di 239€ e 189€. I due smartphone sono molto simili tra di loro: hanno stesso display, stesse dimensioni e stessa batteria, differiscono solo nella fotocamera e nella memoria.

Nuovi Samsung Galaxy J6+ e J4+, caratteristiche e scheda tecnica J4+

Samsung Galaxy J6+ e J4+ arriveranno presto sul mercato italiano, con delle caratteristiche molto interessanti. Il Samsung Galaxy J4+ ha un display da 6 pollici con risoluzione HD Plus, ha 2/3 GB di Ram (il modello italiano ha 2 GB), mentre la memoria da 16 a 32 GB (variabile in base al mercato di riferimento, il modello italiano ha 32 GB). Buone prestazioni per quanto riguarda la batteria, di 3300 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo.

Per quanto riguarda il discorso connettività, Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz), Bluetooth v 4.2 (LE fino a 1Mbps), ANT+, USB Type-B, NFC e GPS. Nel telefono ci sono anche alcuni sensori integrati, tra cui: accelerometro, bussola, lettore di impronte digitali, sensori di luminosità e di prossimità. Il nuovo Samsung Galaxy J4+ ha una fotocamera posteriore di 13 MP con autofocus e apertura F1.9, mentre quella frontale è da 5 MP.

Nuovi Samsung Galaxy J6+ e J4+, caratteristiche e scheda tecnica J6+

I Samsung Galaxy J6+ e J4+ sono due smartphone molto simili tra di loro. Anche il Galaxy J6+ ha un display da 6 pollici con risoluzione HD PLUS (720×1480 pixel), ma a differenza del modello J4+ monta 3/4 GB di RAM (il modello italiano ha 3 GB). La memoria invece è di 32/64 GB (il modello italiano è di 32 GB). Anche qui la batteria è da 3300 mAh e sistema operativo Android 8.1 Oreo.

Stesso discorso del Galaxy J4+ per quanto riguarda la connettività e i sensori integrati. Diversa invece la fotocamera, il modello J6+ ha una fotocamera frontale da 8MP con apertura F1.9 e un fuoco fisso. La fotocamera posteriore ha un sensore principale da 13MP con autofocus e apertura F1.9, con un sensore secondario da 5MP.

[Foto: www.phoneyear.com]