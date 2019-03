Servizio di Traduzioni Traducta: i vantaggi di un’agenzia di traduzioni

Hai bisogno di un servizio di traduzione per esigenze lavorative o per motivi personali? Non affidarti ai motori di ricerca o a persone che si improvvisano traduttori ma non hanno esperienza né competenze.

Tradurre testi in lingue diverse è una vera e propria professione e come tale va considerata. Il servizio di traduzioni Traducta si avvale di una squadra di traduttori e interpreti altamente qualificati che collaborano con il gruppo Optilingua, leader in Europa per quanto riguarda il servizio di traduzioni.

Conoscere una lingua straniera oggi è molto importante, ma non è sufficiente per potersi definire un traduttore. Questo perché le sfaccettature di ogni lingua sono diverse ed estremamente variabili, esistono dei termini tecnici e specifici che si conoscono solo dopo uno studio approfondito. Capita a tutti, prima o poi, di aver bisogno di un servizio di traduzione che richieda conoscenze approfondite. In questi casi è bene affidarsi a degli esperti qualificati invece di rivolgersi a una persona che conosce la lingua in modo superficiale.

Traducta è un’agenzia di traduzioni in Italia che offre diversi servizi nell’ambito delle traduzioni, da quelle più semplici a quelle più tecniche. Ecco tutti i servizi che è possibile richiedere:

Traduzioni professionali e commerciali,

Traduzioni tecniche e specialistiche, giurate, ufficiali e certificate,

Asseverazioni di traduzioni, mediche-scientifiche, sanitarie e farmaceutiche,

Traduzioni traduzioni di siti web e localizzazione,

Servizi linguistici quali revisione e rilettura, correzione di traduzioni,

Speakeraggio professionale e doppiaggio e trascrizioni da supporti audio e video.

Non affidarti ai traduttori automatici, scegli un’agenzia di traduzioni in Italia

Il problema dei traduttori automatici è che traducono meccanicamente lettera per lettera, senza considerare il senso globale e il contesto della frase. Il vantaggio invece è che sono facili e veloci da utilizzare, e soprattutto sono facilmente reperibili in rete. Molte persone sono consapevoli di questi limiti, ma nonostante questo continuano a utilizzare i traduttori automatici per i loro testi perché rappresentano la scelta più veloce.

Basti pensare che nel 1954 anche il Governo degli Stati Uniti ha cercato di investire nella linguistica computazionale e la Georgetown University di Washington dichiarò che entro qualche anno avrebbe sviluppato un macchinario in grado di tradurre automaticamente qualsiasi tipo di testo. Ben presto però ci si rese conto che il progetto non era realizzabile e che la mente umana è la miglior soluzione in grado di tradurre correttamente un testo.

L’avvento dell’era digitale poi ha reso disponibili numerosi servizi di traduzione automatica tramite motori di ricerca, come Microsoft Translator e Google Traduttore. Ma anche in questo caso i risultati non cambiano: nonostante i progressi della rete ad oggi non c’è ancora nessun programma in grado di sostituire la traduzione elaborata dalla mente umana.

Anche il colosso Facebook negli ultimi anni ha introdotto l’intelligenza artificiale nella traduzione dei suoi post, che sono diventate più accurate ma comunque non attendibili al 100%. Un altro problema delle traduzioni automatiche è la mancanza di revisione. Quando si termina una traduzione bisogna sempre ricontrollare e revisionare il testo, cosa che non è possibile con l’intelligenza artificiale del web e dei social network, che effettuano la traduzione basandosi solamente sull’input del testo che gli forniamo.

Da questo panorama emerge che affidarsi a un’agenzia di traduzioni in Italia è la soluzione migliore se si desidera un servizio di qualità, e che i traduttori automatici non saranno mai in grado di sostituire la mente umana.

Servizio di traduzioni Traducta: traduzioni in più di 100 lingue

Affidarsi al servizio di traduzioni Traducta vuol dire scegliere la qualità e l’affidabilità. Il servizio offerto può coprire tutto il territorio nazionale e può essere richiesto ovunque. Si effettuano traduzioni di documenti di ogni tipo, dai più semplici ai più tecnici, in più di 100 lingue. Il team di traduttori e interpreti collabora con il Gruppo Optilingua, per offrire alla clientela la garanzia di un servizio professionale e di qualità.

In qualità di agenzia di traduzione in Italia l’obiettivo di Traducta è quello di soddisfare le richieste attraverso una rete composta da 3.500 traduttori qualificati. Tutti i professionisti conoscono perfettamente il settore di riferimento della vostra attività e provengono dal paese in cui è parlata la lingua richiesta. Tutti questi fattori messi insieme fanno sì che il servizio di traduzione Traducta sia sempre garanzia di precisione e attendibilità.