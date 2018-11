Le persone che navigano spesso sul web o che gestiscono un blog WordPress sanno bene che i siti web ricchi di immagini sono molto belli da vedere e attirano molti visitatori, ma allo stesso tempo possono essere dei siti di difficile navigazione se non ottimizzati nel modo giusto.

Ma cosa vuol dire ottimizzare i siti web ricchi di immagini?

Ottimizzare significa usare degli specifici accorgimenti per poter rendere il sito molto più veloce, leggero e rapido nei caricamenti senza dover sacrificare in alcun modo la qualità delle foto o il tema del sito.

Ecco i principali consigli da applicare se volete ottimizzare i siti web ricchi di immagini.

Ottimizzazione Siti web ricchi di immagini – Il formato

La prima cosa da fare per ottimizzare le immagini è quella di lavorare con formati compressi ma che garantiscono buona qualità, come il formato JPG oppure il PNG. SI tratta di ottimi compromessi tra una qualità alta e una dimensione comunque ridotta del file. Se caricherete immagini ad alta risoluzione (per esempio in formato TIFF) rallenterete notevolmente il sito.

Sfrutta i CSS

I CSS sono i cosiddetti “fogli di stile” di un sito e possono essere usati per ottimizzare i siti web ricchi di immagini creando dei CSS unici per un particolare tipo di immagini. Per esempio, invece di caricare 10 foto di un gatto potrete caricare un solo file CSS che le mostrerà tutte e 10 in rotazione.

Lazy Loading

Si tratta di una tecnica recentissima, che consiste nel fare caricare solamente la porzione di sito che è visibile sullo schermo in quel momento invece di tutta la pagina. Il risultato sarà una visualizzazione estremamente più rapida e snella.

Ecco come ottimizzare nel migliore dei modi i siti internet che contengono al loro interno tantissime immagini.

[foto: www.discotecheversilia.it]