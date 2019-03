Smartphone 2019: guida all’acquisto

Come scegliere i migliori smartphone 2019? Ogni giorno escono nuovi modelli di smartphone e spesso scegliere il modello più performante non è facile. In un panorama che cambia così velocemente non è facile orientarsi e scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze. Prima di tutto bisogna capire che tipo di cellulare si intende acquistare, se un top di gamma come l’iPhone X o uno con una fascia di prezzo media. Inoltre è bene ragionare sulle caratteristiche desiderate, a partire dalla fotocamera fino alla memoria interna. Una volta stabilite le necessità e il budget, scegliere il miglior smartphone 2019 sarà sicuramente più facile.

Smartphone 2019, i migliori Samsung

Se siete fan del marchio Samsung e volete sapere quali sono i migliori smartphone 2019, non perdetevi questi modelli. Tra le nuove uscite Samsung c’è sicuramente il tanto atteso Galaxy S10, resistente all’acqua e dotato di ricarica wireless. Proprio come il Samsung Galaxy S9, anche questo modello ha due fotocamere frontali e ha ancora il tanto amato jack audio. Senza dimenticare poi la tripla fotocamera posteriore, lo schermo da 6,4 pollici, la memoria da 512 GB e il peso ultraleggero di 177 grammi.

Se invece preferite la versione più compatta, il Samsung Galaxy 10e è il modello che fa per voi. Impronte digitali laterali e doppia fotocamera posteriore, anche questo smartphone come il Galaxy S10 è un dual sim. Lo schermo è leggermente più piccolo, da 5,8 pollici e la memoria arriva fino a 512 GB. Tra le uscite Samsung più attese c’è anche il Galaxy A50, uno dei migliori smartphone 2019 di fascia media. Lo smartphone ha delle funzionalità innovative mai viste prima, tra cui il lettore delle impronte digitali sotto lo schermo e il display con un buco dove inserire la fotocamera anteriore.

Smartphone 2019: nuove uscite Huawei e Xiaomi

Tra i migliori smartphone 2019 ci sono anche diversi modelli Xiaomi e Huawei. Xiaomi Redmi Note 7 è considerato tra i migliori del marchio Xiaomi, uno smartphone di fascia media con un prezzo che si aggira intorno ai 250 euro. Doppia fotocamera posteriore, dual sim e memoria da 64 GB. Lo Xiaomi Mi Mix 3, a differenza degli altri modelli ha lo schermo infinity e la fotocamera frontale che appare facendo scorrere la parte posteriore dello smartphone.

Per quanto riguarda il marchio Huawei, è molto atteso Huawei P Smart 2019, con un prezzo di 250€ circa e una piccolissima fotocamera frontale. Tra i migliori smartphone 2019 troviamo anche Huawei P20 Lite: doppia fotocamera posteriore, schermo da 5,8 pollici, memoria fino a 512 GB e peso di 145 grammi.

