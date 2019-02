Smartphone pieghevole Xiaomi: le caratteristiche

Arriva lo smartphone pieghevole Xiaomi. Dopo Samsung e LG, anche Xiaomi ha deciso di portare sul mercato uno smartphone pieghevole. L’azienda cinese ha da poco rivelato un prototipo di come potrebbe essere il dispositivo, con un video pubblicato sul social Weibo. Si tratta di una piegatura diversa da tutti gli altri smartphone pieghevoli, il dispositivo infatti si inclina come fosse un biglietto d’auguri, e non a libro. Per ora il dispositivo è solo un prototipo e non si conoscono ulteriori dettagli.

Smartphone pieghevole Xiaomi: il primo pieghevole 5G al mondo

Il prototipo dello smartphone pieghevole Xiaomi è stato presentato direttamente dal co-fondatore e Presidente Lin Bin sul social network Weibo. Nel breve video di presentazione, condiviso anche su Facebook dal portavoce e Director Product Donovan Sung, si può vedere un’anteprima del dispositivo e l’interfaccia MIUI modificata. Il 2019 sarà decisamente l’anno del 5G e dei “foldable phone”, gli smartphone con lo schermo flessibile saranno prodotti da diverse aziende. Per quanto riguarda Xiaomi, i possibili nomi del nuovo smartphone pieghevole potrebbero essere Mi Dual Flex o Mi MIX Flex.

Nella modalità tablet lo schermo ha una dimensione grande (probabile che sia maggiore di 6 pollici) e l’interfaccia MIUI occupa tutto lo spazio disponibile con una griglia di icone 4×5. Nel video di presentazione dello smartphone pieghevole Xiaomi si vede il Presidente Lin Bin che avvia un video e ruota il dispositivo di 90 gradi. A questo punto piega le due estremità, attivando la modalità smartphone. Il video viene quindi rimpicciolito e lo schermo si adatta automaticamente alla nuova dimensione. Il pulsante per spegnere e accendere lo schermo è posizionato sul bordo superiore.

Smartphone Pieghevole Xiaomi, anche Huawei segue il trend

Xiaomi non è l’unica a voler lanciare smartphone pieghevoli nel mercato. Anche Huawei ha deciso di seguire questo trend, seguito da Samsung e LG. Lo smartphone pieghevole Huawei sarà presentato il 24 febbraio al Mobile World Congress e sarà il primo pieghevole 5G al mondo.

Per ora sappiamo solamente che il dispositivo si piegherà al centro e utilizzerà il nuovo modem Balong 5000. Il pieghevole Huawei sarà annunciato al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. Dopo averlo menzionato durante una recente conferenza tenutasi a Pechino, Huawei Mobile ha confermato con un tweet la presentazione dello smartphone al congresso di Barcellona. “Connecting the future” è lo slogan scelto dall’azienda coreana, e il dispositivo sarà presentato il 24 febbraio.

